TV yayın akışı 19 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonunu bitirdiğimiz pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 CEHENNEM MELEKLERİ
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 KIZILCIK ŞERBETİ
STAR TV YAYIN AKIŞI 16:15 ÖMER
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 ATEŞ KUŞLARI
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11:15 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ
14:00 TAÇSIZ PRENSES
16:30 DOKUZ OĞUZ
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOC ANA HABE HAFTA SONU
20:00 EGO
22:15 DOKUZ OĞUZ
00:30 TAÇSIZ PRENSES
02:30 HAYATIMIN ŞANSI
06:00 YALNIZ KALPLER
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 ASİ
09:00 MASAL ŞATOSU - SİHİRLİ DAVET
10:30 MASAL ŞATOSU - SİHİRLİ DAVET
12:15 ARKA SOKAKLAR
13:45 ÜÇ KIZ KARDEŞ
16:15 YARGI
19:00 KANAL D ANA HABER
20:00 CEHENNEM MELEKLERİ
21:30 CEHENNEM MELEKLERİ
23:00 YÜCE THOR
00:30 YÜCE THOR
02:00 KUZEY GÜNEY
04:45 GÜNEŞİ BEKLERKEN
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 AZİZ
09:00 FERYAT
10:45 TARKAN GÜMÜŞ EYER
12:00 HAFTA SONU ANA HABER
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
15:15 GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ
18:25 HAFTA SONU ANA HABER
20:00 KIZILCIK ŞERBETİ
22:30 MUCİZE
00:30 MUCİZE
02:30 BABA
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV - STAR TV ORTAK YAYINI
10:00 SÖZ
14:15 ÖMER
16:15 ÖMER
18:15 STAR HABER
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 VUSLAT
09:10 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
11:45 ENİNE BOYUNA
13:00 HAYALLERİN PEŞİNDE
13:25 YÜREK ÇIKMAZI
15:40 MUALLİM
19:00 ANA HABER
20:00 CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU
00:25 YERLİ DİZİ
02:55 MUALLİM
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'DE HAFTA SONU
10:00 OSKAR ÇÖLLERDE
10:20 AKINCI
10:40 AKINCI
11:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET
12:00 MARLEY VE BEN
13:45 KAYIP KIZ
16:00 ATEŞ KUŞLARI
19:00 atv ANA HABER
20:00 ATEŞ KUŞLARI
22:30 DİRİLİŞ
00:45 BEN BU CİHANA SIĞMAZAN
03:15 KURULUŞ OSMAN
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