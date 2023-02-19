TV yayın akışı 19 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2023 Pazar, 10:39
<p>Hafta sonunu bitirdiğimiz pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 CEHENNEM MELEKLERİ</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 EGO</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 KIZILCIK ŞERBETİ</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     16:15 ÖMER</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:00 CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI             20:00 ATEŞ KUŞLARI</p>

Hafta sonunu bitirdiğimiz pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 CEHENNEM MELEKLERİ

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 EGO

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 KIZILCIK ŞERBETİ

STAR TV YAYIN AKIŞI     16:15 ÖMER

TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:00 CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU

ATV YAYIN AKIŞI             20:00 ATEŞ KUŞLARI

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU</p> <p>11:15 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ</p> <p>14:00 TAÇSIZ PRENSES</p> <p>16:30 DOKUZ OĞUZ</p> <p>19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOC ANA HABE HAFTA SONU</p> <p>20:00 EGO</p> <p>22:15 DOKUZ OĞUZ</p> <p>00:30 TAÇSIZ PRENSES</p> <p>02:30 HAYATIMIN ŞANSI</p> <p>06:00 YALNIZ KALPLER</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11:15 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ

14:00 TAÇSIZ PRENSES

16:30 DOKUZ OĞUZ

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOC ANA HABE HAFTA SONU

20:00 EGO

22:15 DOKUZ OĞUZ

00:30 TAÇSIZ PRENSES

02:30 HAYATIMIN ŞANSI

06:00 YALNIZ KALPLER

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 ASİ</p> <p>09:00 MASAL ŞATOSU - SİHİRLİ DAVET</p> <p>10:30 MASAL ŞATOSU - SİHİRLİ DAVET</p> <p>12:15 ARKA SOKAKLAR</p> <p>13:45 ÜÇ KIZ KARDEŞ</p> <p>16:15 YARGI</p> <p>19:00 KANAL D ANA HABER</p> <p>20:00 CEHENNEM MELEKLERİ</p> <p>21:30 CEHENNEM MELEKLERİ</p> <p>23:00 YÜCE THOR</p> <p>00:30 YÜCE THOR</p> <p>02:00 KUZEY GÜNEY</p> <p>04:45 GÜNEŞİ BEKLERKEN</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 ASİ

09:00 MASAL ŞATOSU - SİHİRLİ DAVET

10:30 MASAL ŞATOSU - SİHİRLİ DAVET

12:15 ARKA SOKAKLAR

13:45 ÜÇ KIZ KARDEŞ

16:15 YARGI

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 CEHENNEM MELEKLERİ

21:30 CEHENNEM MELEKLERİ

23:00 YÜCE THOR

00:30 YÜCE THOR

02:00 KUZEY GÜNEY

04:45 GÜNEŞİ BEKLERKEN

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 AZİZ</p> <p>09:00 FERYAT</p> <p>10:45 TARKAN GÜMÜŞ EYER</p> <p>12:00 HAFTA SONU ANA HABER</p> <p>13:00 BİR ŞANSIM OLSA</p> <p>15:15 GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ</p> <p>18:25 HAFTA SONU ANA HABER</p> <p>20:00 KIZILCIK ŞERBETİ</p> <p>22:30 MUCİZE</p> <p>00:30 MUCİZE</p> <p>02:30 BABA</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 AZİZ

09:00 FERYAT

10:45 TARKAN GÜMÜŞ EYER

12:00 HAFTA SONU ANA HABER

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

15:15 GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ

18:25 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 KIZILCIK ŞERBETİ

22:30 MUCİZE

00:30 MUCİZE

02:30 BABA

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 NTV - STAR TV ORTAK YAYINI</p> <p>10:00 SÖZ</p> <p>14:15 ÖMER</p> <p>16:15 ÖMER</p> <p>18:15 STAR HABER</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV - STAR TV ORTAK YAYINI

10:00 SÖZ

14:15 ÖMER

16:15 ÖMER

18:15 STAR HABER

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:20 VUSLAT</p> <p>09:10 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU</p> <p>11:45 ENİNE BOYUNA</p> <p>13:00 HAYALLERİN PEŞİNDE</p> <p>13:25 YÜREK ÇIKMAZI</p> <p>15:40 MUALLİM</p> <p>19:00 ANA HABER</p> <p>20:00 CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU</p> <p>00:25 YERLİ DİZİ</p> <p>02:55 MUALLİM</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 VUSLAT

09:10 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU

11:45 ENİNE BOYUNA

13:00 HAYALLERİN PEŞİNDE

13:25 YÜREK ÇIKMAZI

15:40 MUALLİM

19:00 ANA HABER

20:00 CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU

00:25 YERLİ DİZİ

02:55 MUALLİM

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 atv'DE HAFTA SONU</p> <p>10:00 OSKAR ÇÖLLERDE</p> <p>10:20 AKINCI</p> <p>10:40 AKINCI</p> <p>11:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET</p> <p>12:00 MARLEY VE BEN</p> <p>13:45 KAYIP KIZ</p> <p>16:00 ATEŞ KUŞLARI</p> <p>19:00 atv ANA HABER</p> <p>20:00 ATEŞ KUŞLARI</p> <p>22:30 DİRİLİŞ</p> <p>00:45 BEN BU CİHANA SIĞMAZAN</p> <p>03:15 KURULUŞ OSMAN</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'DE HAFTA SONU

10:00 OSKAR ÇÖLLERDE

10:20 AKINCI

10:40 AKINCI

11:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET

12:00 MARLEY VE BEN

13:45 KAYIP KIZ

16:00 ATEŞ KUŞLARI

19:00 atv ANA HABER

20:00 ATEŞ KUŞLARI

22:30 DİRİLİŞ

00:45 BEN BU CİHANA SIĞMAZAN

03:15 KURULUŞ OSMAN

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