TV yayın akışı 19 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta sonunu bitirdiğimiz pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 CEHENNEM MELEKLERİ

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 KIZILCIK ŞERBETİ

STAR TV YAYIN AKIŞI 16:15 ÖMER

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 ATEŞ KUŞLARI