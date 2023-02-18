TV yayın akışı 18 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Krallık
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dokuz Oğuz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Zor Oyun
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Evim Sensin
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
7:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
8:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi “Deprem Özel”
14:00 Dokuz Oğuz
16:45 Ego
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
22:15 Ego
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Kalbibin Efendisi
10:45 Tarkan Güçlü Kahraman
12:00 Hafta Sonu Ana Haber
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Hasret
15:30 Canım Kardeşim
16:45 Selvi Boylum Al Yazmalım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Zor Oyun
21:30 Çırak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV- STAR TV ORTAK YAYIN
10:00 Söz
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
13:45 Ömer
18:15 Star Haber
20:00 Evim Sensin
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Balerin ve Afacan Mucit
11:30 Gönderilmemiş Mektuplar
13:15 Gönül Yarası
15:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yasak Krallık
23:15 Herkül Yeniden Doğuyor
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Mirâciyye Saklı Miras
07:15 Vuslat
09:50 Hayallerinin Peşinde
13:15 Yürek Çıkmazı
15:15 Ev Sineması "Koyverdin Gittin Beni"
19:00 Ana Haber
20:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
21:30 Türk Sineması "Kovan"
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar Çöllerde
10:20 Gri Kurt
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
12:40 Karanlık Saat
13:55 Ateş Kuşları
16:40 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
22:20 Assassin's Creed
TV8 YAYIN AKIŞI
Deprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayın
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