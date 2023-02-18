TV yayın akışı 18 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Krallık

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dokuz Oğuz

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Zor Oyun

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Evim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim