TV yayın akışı 18 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2023 Cumartesi, 12:40
<p>Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yasak Krallık</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Dokuz Oğuz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Zor Oyun</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Evim Sensin</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p>

Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yasak Krallık

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Dokuz Oğuz

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Zor Oyun

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Evim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

<p>FOX TV YAYIN AKIŞI</p> <p>7:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri </p> <p>8:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi “Deprem Özel” </p> <p>14:00 Dokuz Oğuz </p> <p>16:45 Ego</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Dokuz Oğuz </p> <p>22:15 Ego</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

7:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 

8:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi “Deprem Özel” 

14:00 Dokuz Oğuz 

16:45 Ego

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz 

22:15 Ego

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Aziz</p> <p>09:00 Kalbibin Efendisi</p> <p>10:45 Tarkan Güçlü Kahraman</p> <p>12:00 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:00 Hasret</p> <p>15:30 Canım Kardeşim</p> <p>16:45 Selvi Boylum Al Yazmalım</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Zor Oyun</p> <p>21:30 Çırak</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Kalbibin Efendisi

10:45 Tarkan Güçlü Kahraman

12:00 Hafta Sonu Ana Haber

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Hasret

15:30 Canım Kardeşim

16:45 Selvi Boylum Al Yazmalım

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Zor Oyun

21:30 Çırak

<p>STAR TV YAYIN AKIŞI</p> <p>07:00 NTV- STAR TV ORTAK YAYIN</p> <p>10:00 Söz</p> <p>09:00 Meltem Demir İle Hanımeli</p> <p>13:45 Ömer</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>20:00 Evim Sensin</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV- STAR TV ORTAK YAYIN

10:00 Söz

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

13:45 Ömer

18:15 Star Haber

20:00 Evim Sensin

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Balerin ve Afacan Mucit</p> <p>11:30 Gönderilmemiş Mektuplar</p> <p>13:15 Gönül Yarası</p> <p>15:30 Arka Sokaklar</p> <p>19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yasak Krallık</p> <p>23:15 Herkül Yeniden Doğuyor</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Balerin ve Afacan Mucit

11:30 Gönderilmemiş Mektuplar

13:15 Gönül Yarası

15:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yasak Krallık

23:15 Herkül Yeniden Doğuyor

<p>TRT 1 YAYIN AKIŞI</p> <p>05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:15 Mirâciyye Saklı Miras</p> <p>07:15 Vuslat</p> <p>09:50 Hayallerinin Peşinde</p> <p>13:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>15:15 Ev Sineması "Koyverdin Gittin Beni"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>21:30 Türk Sineması "Kovan"</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Mirâciyye Saklı Miras

07:15 Vuslat

09:50 Hayallerinin Peşinde

13:15 Yürek Çıkmazı

15:15 Ev Sineması "Koyverdin Gittin Beni"

19:00 Ana Haber

20:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

21:30 Türk Sineması "Kovan"

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Oskar Çöllerde</p> <p>10:20 Gri Kurt</p> <p>12:00 Akıncı </p> <p>12:20 Akıncı </p> <p>12:40 Karanlık Saat</p> <p>13:55 Ateş Kuşları</p> <p>16:40 Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>22:20 Assassin's Creed</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar Çöllerde

10:20 Gri Kurt

12:00 Akıncı 

12:20 Akıncı 

12:40 Karanlık Saat

13:55 Ateş Kuşları

16:40 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

22:20 Assassin's Creed

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>Deprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayın</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

Deprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayın

TV rehberi yayın akışı dizi

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