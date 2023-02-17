TV yayın akışı 17 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?
Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Şubat Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:30 Miraç Gecesi Özel
FOX TV YAYIN AKIŞI 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Habertürk Ortak Yayın
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kung Fu Yoga
TV8 YAYIN AKIŞI 07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 19:00 Ana Haber
ATV YAYIN AKIŞI 21:00 Deprem Özel Ortak Yayın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Bölgesinde Sabah
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Deprem Özel (Kanal D-CNN Türk Ortak Yayın)
13:45 Hz. Ömer
14:00 Aşk ve Umut
15:00 Hicran
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:30 Miraç Gecesi Özel
21:45 Hafız Yusuf Efendi
23:35 Hafız Yusuf Efendi
01:00 Deprem Bölgesinde Gece
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
22:00 Orta Sayfa
03:15 Taçsız Prenses
STAR TV YAYIN AKIŞI
12:00 Star Haber
13:00 Söz
18:15 Star Haber
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
12:00 Habertürk Ortak Yayın
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Habertürk Ortak Yayını
23:00 Rambo: Son Kan
00:30 Kızılcık Şerbeti
02:45 Rambo: Son Kan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
10:40 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 TRT Haber Ortak Yayını
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
01:10 Saruhan
03:50 Sürünün Zor Yolculuğu
04:40 Saruhan
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın
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