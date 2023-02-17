TV yayın akışı 17 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2023 Cuma, 11:28
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Şubat Cuma günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:30 Miraç Gecesi Özel</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber </p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Habertürk Ortak Yayın</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kung Fu Yoga</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI          19:00 Ana Haber</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              21:00 Deprem Özel Ortak Yayın</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Şubat Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:30 Miraç Gecesi Özel

FOX TV YAYIN AKIŞI        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Habertürk Ortak Yayın

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kung Fu Yoga

TV8 YAYIN AKIŞI              07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

TRT 1 YAYIN AKIŞI          19:00 Ana Haber

ATV YAYIN AKIŞI              21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Deprem Bölgesinde Sabah</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:30 Deprem Özel (Kanal D-CNN Türk Ortak Yayın)</p> <p>13:45 Hz. Ömer </p> <p>14:00 Aşk ve Umut</p> <p>15:00 Hicran</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>19:00 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:30 Miraç Gecesi Özel</p> <p>21:45 Hafız Yusuf Efendi</p> <p>23:35 Hafız Yusuf Efendi </p> <p>01:00 Deprem Bölgesinde Gece</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Deprem Özel (Kanal D-CNN Türk Ortak Yayın)

13:45 Hz. Ömer 

14:00 Aşk ve Umut

15:00 Hicran

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:30 Miraç Gecesi Özel

21:45 Hafız Yusuf Efendi

23:35 Hafız Yusuf Efendi 

01:00 Deprem Bölgesinde Gece

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>22:00 Orta Sayfa</p> <p>03:15 Taçsız Prenses</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

22:00 Orta Sayfa

03:15 Taçsız Prenses

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>12:00 Star Haber</p> <p>13:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

12:00 Star Haber

13:00 Söz

18:15 Star Haber

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>12:00 Habertürk Ortak Yayın</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Habertürk Ortak Yayını</p> <p>23:00 Rambo: Son Kan </p> <p>00:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:45 Rambo: Son Kan </p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

12:00 Habertürk Ortak Yayın

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Habertürk Ortak Yayını

23:00 Rambo: Son Kan 

00:30 Kızılcık Şerbeti

02:45 Rambo: Son Kan 

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:00 TRT Haber Ortak Yayını</p> <p>10:40 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>12:10 TRT Haber Ortak Yayını</p> <p>18:55 İddiaların Aksine</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>01:10 Saruhan </p> <p>03:50 Sürünün Zor Yolculuğu</p> <p>04:40 Saruhan </p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

10:40 Alişan İle Hayata Gülümse

12:10 TRT Haber Ortak Yayını

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

01:10 Saruhan 

03:50 Sürünün Zor Yolculuğu

04:40 Saruhan 

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

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<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Deprem Özel Ortak Yayın</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Deprem Özel Ortak Yayın</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>21:00 Deprem Özel Ortak Yayın</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Deprem Özel Ortak Yayın

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

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