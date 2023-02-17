TV yayın akışı 17 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Şubat Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:30 Miraç Gecesi Özel

FOX TV YAYIN AKIŞI 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Habertürk Ortak Yayın

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kung Fu Yoga

TV8 YAYIN AKIŞI 07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19:00 Ana Haber

ATV YAYIN AKIŞI 21:00 Deprem Özel Ortak Yayın