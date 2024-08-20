TV yayın akışı 20 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ağustos günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
21:45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)
23:30 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
01:15 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)
02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ölümcül Çarpışma (Yabancı Sinema)
22:20 Los Angeles'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
23:50 Tesla (Yabancı Sinema)
01:50 Ateş Kuşları
04:20 Kaçak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Zaman Makinesi 1973 (Yerli Sinema)
22:00 Zaman Makinesi 1973 (Yerli Sinema)
00:30 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
09:20 Kara Ağaç Destanı
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Afacanlar Kampta (Yerli Sinema)
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Dinamo Zagreb-Karabağ"
00:10 Gol (Yabancı Sinema)
02:00 Seksenler
02:50 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Tolgshow Filtresiz
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:30 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:30 Kara İblis (Yabancı Sinema)
01:45 Kara İblis (Yabancı Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Dönence
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