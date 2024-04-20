TV yayın akışı 20 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 20 Nisan Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 20 Nisan Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İstasyon (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
12:40 Ateş Kuşları
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:10 Aldatmak
05:50 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Toprak Ana (Yerli Sinema)
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Taş Kağıt Makas
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Müzik Arası
05:15 Bodrum Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Kızıl Goncalar
16:00 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
22:45 Kirli Sepeti
01:30 Şahane Hayatım
04:30 Kefaret
06:00 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Müge İle TV Dergisi
11:30 Sakla Beni
13:30 Yerli Dizi Tekrarı
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
22:15 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
00:30 Sakla Beni
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Lingo Türkiye
07:00 Bir Sevdadır
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Yaşam Başka Yerde
11:50 Kod Adı Kırlangıç
13:10 3'te 3
14:30 Kara Ağaç Destanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
05:20 Kapanış
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