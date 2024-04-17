Amazon'un Fallout dizisi oyununa rekor kırdırdı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 13:44

Güncelleme: 17.04.2024 - 13:44

Fallout serisi şu sıralar Amazon Prime'da yayınlanan uyarlama dizisiyle gündemde. Oyuna olan ilgiyi de artıran yapım, özellikle yeni çıkan oyunların satın olma oranlarını artırdı. Steam'de Fallout 76 oyunu 19 Nisan'a kadar oynaması ücretsiz olmuştu. Oyun serisine olan ilginin artması ve Steam'in yaptığı kampanya oyunu tekrar popüler yaptı ve platformda rekor kırdı.

FALLOUT SERİSİ STEAM'DE TEKRAR POPÜLER



Daha önce de oyunlardan uyarlanan diziler ve filmlerin eğer iyi uyarlanmışlarsa oyuna olan ilgiyi artırdığını görmüştük. Fallout dizisinin olumlu geri dönüşler almasının ardından 8 bölümlük olan diziyi bitirenler ve oyunu hiç oynamamışlar Steam'e yöneldi. Seriyi bitirmiş ve yeniden oynamak isteyenler de olunca Fallout 76 kendi rekorunu kırdı.

Fallout 76, 14 Nisan 2020 tarihinde Steam için çıkmıştı oyun çıkış gününde 32 bin 982 gibi bir oyuncuya ulaşmıştı, bu hafta sonu ise 39 bin 455 oyuncuya çıktı.