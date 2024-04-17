Amazon'un Fallout dizisi oyununa rekor kırdırdı

Amazon'un Fallout oyun serisinden uyarladığı dizisi yeni bir rekor getirdi. Fallout 76, Steam'de oyuncu sayısı rekorunu kırmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 13:44
Amazon'un Fallout dizisi oyununa rekor kırdırdı
Abone Ol google-news

Fallout serisi şu sıralar Amazon Prime'da yayınlanan uyarlama dizisiyle gündemde. Oyuna olan ilgiyi de artıran yapım, özellikle yeni çıkan oyunların satın olma oranlarını artırdı. Steam'de Fallout 76 oyunu 19 Nisan'a kadar oynaması ücretsiz olmuştu. Oyun serisine olan ilginin artması ve Steam'in yaptığı kampanya oyunu tekrar popüler yaptı ve platformda rekor kırdı.

FALLOUT SERİSİ STEAM'DE TEKRAR POPÜLER

Daha önce de oyunlardan uyarlanan diziler ve filmlerin eğer iyi uyarlanmışlarsa oyuna olan ilgiyi artırdığını görmüştük. Fallout dizisinin olumlu geri dönüşler almasının ardından 8 bölümlük olan diziyi bitirenler ve oyunu hiç oynamamışlar Steam'e yöneldi. Seriyi bitirmiş ve yeniden oynamak isteyenler de olunca Fallout 76 kendi rekorunu kırdı. 

Fallout 76, 14 Nisan 2020 tarihinde Steam için çıkmıştı oyun çıkış gününde 32 bin 982 gibi bir oyuncuya ulaşmıştı, bu hafta sonu ise 39 bin 455 oyuncuya çıktı.


Fallout 76 haberleri Fallout 76 ücretsiz haberleri Steam Fallout 76 haberleri

İlgili Haberler

Fallout 76, Steam'de kısa süreliğine oynaması ücretsiz

Fallout 76, Steam'de kısa süreliğine oynaması ücretsiz
Uzun süredir beklenen Fallout 4 modu süresiz ertelendi

Uzun süredir beklenen Fallout 4 modu süresiz ertelendi
Amazon'un yeni dizisi 'Fallout': Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalma mücadelesi...

Amazon'un yeni dizisi 'Fallout': Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalma mücadelesi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!
Yıldızlarla dolu bir perşembe: 18 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları

Yıldızlarla dolu bir perşembe: 18 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları
Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la ilgili ilk kez konuştu: 'Sona ermiş bir ilişki garip bir şekilde gündeme geldi'

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la ilgili ilk kez konuştu: 'Sona ermiş bir ilişki garip bir şekilde gündeme geldi'
Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!

Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!
Hayalet Göl, 130 yılın ardından sonra yine kayboldu

Hayalet Göl, 130 yılın ardından sonra yine kayboldu
Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?
Son derece tembel koca olan 4 burç: Bu burçların uyuşukluğu çekilmiyor

Son derece tembel koca olan 4 burç: Bu burçların uyuşukluğu çekilmiyor
Emine Cin’in katiline ‘haksız tahrik indirimi’ istendi…

Emine Cin’in katiline ‘haksız tahrik indirimi’ istendi…