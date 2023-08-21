Kaçak Prenses filminin konusu ne? Kaçak Prenses oyuncuları kim?
Kaçak Prenses filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kaçak Prenses filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kaçak Prenses filminin konusu ne? Kaçak Prenses filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kaçak Prenses (A Royal Night Out) filminin yönetmen koltuğunda Julian Jarrold oturuyor. Senaristliğini Boris Lojkine üstleniyor. Peki, Kaçak Prenses filminin konusu ne? Kaçak Prenses oyuncuları kim?
KAÇAK PRENSES FİLMİNİN KONUSU NE?
İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle 8 Mayıs 1945 günü Londra’da zafer günü olarak kutlanır. Buckhingam Sarayı’nın prensesleri Elizabeth ve Margaret’te büyük bir coşkuyla yapılacak olan eğlenceye katılmak ister. Ancak balkon konuşması yapacak olan Kral George ve Kraliçe Elizabeth kızlarını da yanında ister. Ebeveynlerini ikna ederek, kılık değiştirip halkın arasına katılan prensesler, hiç yaşamadıkları bir maceraya atılır.
KAÇAK PRENSES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sarah Gadon - Kraliçe
Bel Powley - Prenses Margaret
Jack Reynor - Jack
Emily Watson - Kraliçe Elizabeth
Rupert Everett - Bertie
Jack Laskey - Pryce
Ruth Sheen - Jack'in Annesi
Roger Allam - Stan
Ben Lucas - Memur
Hayley Squires - Debbie
Mark Hadfield - Mickey
Jack Gordon - Komiser Burridge
Jack Brady - Pub Landlord
Debra Penny - Clippie
Geoffrey Streatfeild - Jeffers
Tamara Sharpe
Sophia Di Martino - Phoebe
Jessica Jay - Prenses Margaret
Ricky Champ - Tough Soldier
Rab Affleck - Raymond
Nicholas Murchie - Doorman
Annabel Leventon - Leydi MacCloud
Gintare Beinoraviciute
Maria Lee Metheringham
Lucy Thackeray
Laurence Spellman - Ashworth
Emma Connell - Jane
Fiona Skinner - Annie
Russell Balogh - Polis
John Neville
Samantha Baines - Mary
KAÇAK PRENSES FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kaçak Prenses filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- YKS şampiyonları hangi üniversiteleri tercih etti?
- Dünyaca ünlü plaj Rizeli iş insanına!
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- KKM kararının ardından sert tepki!
- Anderson Talisca'da sürpriz gelişme!
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- Birleşik Krallık'tan gelmişti: Kan kaybından öldü