Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:42

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:42

Kaçak Prenses (A Royal Night Out) filminin yönetmen koltuğunda Julian Jarrold oturuyor. Senaristliğini Boris Lojkine üstleniyor. Peki, Kaçak Prenses filminin konusu ne? Kaçak Prenses oyuncuları kim?

KAÇAK PRENSES FİLMİNİN KONUSU NE?

İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle 8 Mayıs 1945 günü Londra’da zafer günü olarak kutlanır. Buckhingam Sarayı’nın prensesleri Elizabeth ve Margaret’te büyük bir coşkuyla yapılacak olan eğlenceye katılmak ister. Ancak balkon konuşması yapacak olan Kral George ve Kraliçe Elizabeth kızlarını da yanında ister. Ebeveynlerini ikna ederek, kılık değiştirip halkın arasına katılan prensesler, hiç yaşamadıkları bir maceraya atılır.

KAÇAK PRENSES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sarah Gadon - Kraliçe

Bel Powley - Prenses Margaret

Jack Reynor - Jack

Emily Watson - Kraliçe Elizabeth

Rupert Everett - Bertie

Jack Laskey - Pryce

Ruth Sheen - Jack'in Annesi

Roger Allam - Stan

Ben Lucas - Memur

Hayley Squires - Debbie

Mark Hadfield - Mickey

Jack Gordon - Komiser Burridge

Jack Brady - Pub Landlord

Debra Penny - Clippie

Geoffrey Streatfeild - Jeffers

Tamara Sharpe

Sophia Di Martino - Phoebe

Jessica Jay - Prenses Margaret

Ricky Champ - Tough Soldier

Rab Affleck - Raymond

Nicholas Murchie - Doorman

Annabel Leventon - Leydi MacCloud

Gintare Beinoraviciute

Maria Lee Metheringham

Lucy Thackeray

Laurence Spellman - Ashworth

Emma Connell - Jane

Fiona Skinner - Annie

Russell Balogh - Polis

John Neville

Samantha Baines - Mary

KAÇAK PRENSES FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaçak Prenses filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.