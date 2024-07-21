Zeytin Ağacı dizisinin galasında gergin anlar: Tuba Büyüküstün Seda Bakan'ı fena bozdu

Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:58

Güncelleme: 21.07.2024 - 09:58

Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezon galasında Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan gergin anları konuşuldu. Büyüküstün sosyal medyada tavırları ile tepki çekerken, Seda Bakan'a övgü dolu yorumlar geldi.

Netflix’te yayınlanan OGM Picrures imzalı Zeytin Ağacı dizisinin 2. Sezon galasına başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz da katıldı.

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan’ın “Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu” sözlerini “Ben seni de Boncuk’u da tanımıyordum, sen de beni tanımıyordun” sözleriyle kesti.

Rıza Kocaoğlu, “Yıllardır tanıyor gibiydik” diyerek ortamı yumuşatmaya çalışsa da Tuba Büyüküstün, “Rıza’yı tanımıyordum, Aytaç’ı tanımıyordum. Kimi tanıyorduk?” dedi.

Tuba Büyüküstün’ün tavırlarından rahatsız olduğu açıkça görülen Seda Bakan, “Aşkım ben Serkan’ı tanıyordum, Murat ile daha önce film çekmiştim, Aytaç’ı da tanıyordum” ifadelerini kullandı.

“BİRBİRİNİZİ PATLATMAYIN”

Boncuk Yılmaz ise gerginliği görünce “Yapmayın, birbirinizi patlatmayın” diyerek durumu kurtarmak istedi.

"SEDA, SUS ARTIK"

Tuba Büyüküstün’ün ilginç bir mimikle “Seda, sus artık” sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.