'Dune: Kehanet' fragmanı: Bene Gesserit, 'Dune'dan 10.000 yıl önce geçen dizide yaratılıyor...

Yayınlanma: 19.07.2024 - 22:54

Güncelleme: 19.07.2024 - 22:54

HBO “Dune” için son fragmanı yayımladı: “Dune“daki olaylardan 10,000 yıl öncesinde geçen yeni televizyon dizisi ‘Prophecy’. Altı bölümlük sezon Kasım ayında HBO'da başlıyor.

Oyuncu kadrosunda Emily Watson, Olivia Williams, Camilla Beeput, Sarah Lam, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Jade Anouka, Sarah-Sofie Boussnina ve Chris Mason yer alıyor.

“Dune: Prophecy,” daha önce ”Dune: The Sisterhood”, Brian Herbert ve Kevin J. Anderson'ın ‘Sisterhood of Dune’ kitabına dayanıyor. Dizi, insanlığın geleceğini tehdit eden güçlerle savaşan ve Bene Gesserit olarak bilinen efsanevi tarikatı kuran Harkonnen Kardeşleri (Watson, Williams) takip ediyor. Fragman, Bene Gesserit'in ilk günlerini ve uzayda güç için bolca komplo ve entrikayı gösteriyor.

Villeneuve'ün ilk “Dune” filmi 2021'de Max'te ve sinemalarda gösterime girdi. Eşzamanlı yayın akışıyla bile film dünya çapında 400 milyon doların biraz altında hasılat elde etti. Serinin son filmi “Dune: Bölüm İki”, 1 Mart'ta vizyona girdi ve dünya çapında 700 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti. “Inside Out 2” tarafından geçilene kadar yılın en yüksek hasılat yapan filmiydi.