TV yayın akışı 23 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
23 Ekim Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Ekim Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Maymunlar Cehennemi 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi
22:30 Deli Aşk
00:30 Maymunlar Cehennemi
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Tekrar: Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Beni Satan Casus
00:00 Beni Satan Casus
02:00 Güzel Köylü
04:00 Baba Ocağı
05:30 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08.55 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Gönül Dağı
16.40 İddiaların Aksine
16.45 Ana Haber
17.30 Galatasaray- Elfsborg | UEFA Avrupa Ligi Maçı
19.45 Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi
22.00 Young Boys-Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı
00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.20 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kuruluş Osman
00: 20 Karadut
03: 00 Ateş Kuşları
05: 50 Kalp Yarası
NOW YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
23.30 Hudutsuz Sevda
02.15 Gizli Bahçe
04.30 Kefaret
06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kalpazan
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
03:00 Kalpazan
05:00 Bahar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
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