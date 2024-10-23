TV yayın akışı 23 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 23 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

23 Ekim Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Ekim Çarşamba tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2024 Çarşamba, 09:22
TV yayın akışı 23 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Maymunlar Cehennemi 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor  20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI:  Sandık Kokusu  20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef       20:00 

TV yayın akışı 23 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü 

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi

22:30 Deli Aşk

00:30 Maymunlar Cehennemi

02:30 Güllerin Savaşı 

04:30 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 23 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:00  Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Tekrar: Söz 

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Beni Satan Casus

00:00 Beni Satan Casus

02:00 Güzel Köylü 

04:00  Baba Ocağı 

05:30 Söz

TV yayın akışı 23 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08.55 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Gönül Dağı

16.40 İddiaların Aksine

16.45 Ana Haber

17.30 Galatasaray- Elfsborg | UEFA Avrupa Ligi Maçı

19.45 Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi

22.00 Young Boys-Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03.20 Gönül Dağı

TV yayın akışı 23 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kuruluş Osman

00: 20 Karadut

03: 00 Ateş Kuşları

05: 50 Kalp Yarası

TV yayın akışı 23 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

23.30 Hudutsuz Sevda

02.15 Gizli Bahçe

04.30 Kefaret

06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV yayın akışı 23 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV  YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

03:00 Kalpazan

05:00 Bahar

TV yayın akışı 23 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00    Dizi Dizi

07:15    Ebru ile 8'de Sağlık 

08:30    Aramızda Kalmasın 

11:00    MasterChef Türkiye 

13:45     Gazete Magazin 

16:00    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00    MasterChef Türkiye 

00:15    Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30    Aramızda Kalmasın 

04:30    Gazete Magazin

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