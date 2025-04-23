TV yayın akışı 23 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...
23 Nisan Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Nisan Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah (Canlı)
10:00 – Bahar (Tekrar)
12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken (Canlı)
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)
16:15 – Kiralık Aşk (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Sahipsizler (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 – İlk Bakış (Canlı)
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
12:30 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13:30 – En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16:30 – Karagül
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Gel Konuşalım (Canlı)
10:55 – Survivor Panorama (Canlı)
12:30 – İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm)
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:00 – Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:30 – Anıtkabir'den Naklen Yayın
10:00 – Bir Dönüm Noktası "23 Nisan"
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 – 23 Nisan Gala Önü
15:55 – Bir Zamanlar İstanbul
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (Film)
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