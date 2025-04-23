TV yayın akışı 23 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 23 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
23 Nisan 2025 Çarşamba, 09:21
TV yayın akışı 23 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

23 Nisan Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Nisan Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör 20:00

ATV YAYIN AKIŞI:  Kuruluş Osman 20:00

TV yayın akışı 23 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Kuruluş Osman

TV yayın akışı 23 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

TV yayın akışı 23 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Bahar (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

TV yayın akışı 23 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken (Canlı)

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)

16:15 – Kiralık Aşk (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Sahipsizler (Yeni Bölüm)

TV yayın akışı 23 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 – İlk Bakış (Canlı)

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)

12:30 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13:30 – En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

16:30 – Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... (Yeni Bölüm)

TV yayın akışı 23 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Gel Konuşalım (Canlı)

10:55 – Survivor Panorama (Canlı)

12:30 – İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm)

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler (Yeni Bölüm)

TV yayın akışı 23 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00 – Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:30 – Anıtkabir'den Naklen Yayın

10:00 – Bir Dönüm Noktası "23 Nisan"

10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 – 23 Nisan Gala Önü

15:55 – Bir Zamanlar İstanbul

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (Film)

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