Yayınlanma: 20.04.2025 - 18:01

Güncelleme: 20.04.2025 - 18:01

Jexi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jon Lucas, Scott Moore üstleniyor. Peki, Jexi filminin konusu ne? Jexi filminin oyuncuları kim?

JEXIFİLMİNİN KONUSU NE?

Jexi, telefonunu hayatındaki her şeyden daha çok seven bir adamın hikayesini konu ediyor. Zeki ve eğlenceli bir adam olan Phil’in büyük bir bağımlılık sorunu vardır. Genç adamın sabah yatağından kalktığı andan akşam başını yastığa koyduğu zamana kadar her anı telefonuna bağlı olarak geçmektedir. Aldığı yeni telefonda bulunan Jexi adındaki dijital asistan, başlarda Phil’in hayatıı kolaylaştırsa da zamanla durum değişir. Genç adam, iş yerinde terfi etmesini kolaylaştıran, hayalindeki kızı bulmasına yardımcı olan bu dijital asistandan oldukça memnundur. Ancak Phil’in hayatının daha iyi bir hal almasına yardımcı olan dijital asistan Jexi, Phil kendisine bağımlı hale geldiğinde yardımsever tavrından eser kalmaz ve adeta bir düşmana dönüşür.

JEXIFİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adam Devine

Alexandra Shipp

Ron Funches

Charlyne Yi

Michael Pena

Wanda Sykes

Justin Hartley

Kid Cudi

JEXIFİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jexi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.