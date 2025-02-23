TV yayın akışı 23 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 23 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
23 Şubat 2025 Pazar, 09:21
TV yayın akışı 23 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

23 Şubat Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Şubat Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Piyasa 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00

TV yayın akışı 23 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Kardelenler

05:30 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

15:30 Başka Bir Gün

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

23:40 Kardelenler

TV yayın akışı 23 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:00 Piyasa

04:00 Müzik Arası

04:45 Kuzey Güney

07:00 İkizler Memo-Can

08:30 Konuştukça

09:30 Piyasa

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Piyasa

23:15 Piyasa

TV yayın akışı 23 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

01:45 Kızıl Goncalar

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Yaz Şarkısı

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kızıl Goncalar

23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

TV yayın akışı 23 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

08:00 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

TV yayın akışı 23 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

01:50 Kral Kaybederse

03:30 Güzel Köylü

05:30 Kiralık Aşk

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:20 Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kral Kaybederse

TV yayın akışı 23 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02:30 Gazete Magazin

06:00 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

12:45 O Ses Türkiye

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Survivor 2025

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