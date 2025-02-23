TV yayın akışı 23 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...
23 Şubat Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Şubat Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Piyasa 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Kardelenler
05:30 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:30 Başka Bir Gün
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardelenler
23:40 Kardelenler
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:00 Piyasa
04:00 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney
07:00 İkizler Memo-Can
08:30 Konuştukça
09:30 Piyasa
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Piyasa
23:15 Piyasa
NOW TV YAYIN AKIŞI
01:45 Kızıl Goncalar
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yaz Şarkısı
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kızıl Goncalar
23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp
08:00 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
01:50 Kral Kaybederse
03:30 Güzel Köylü
05:30 Kiralık Aşk
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:20 Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kral Kaybederse
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:30 Gazete Magazin
06:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
12:45 O Ses Türkiye
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Survivor 2025
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