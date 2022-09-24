TV yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 24 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI : 20:00 Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI : 20:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show
SHOW TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)
22:45 Üç Kız Kardeş
02:00 Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Süper 1 Takım
08:45 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Gazete Magazin
04:15 8x8
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Kalk Gidelim
09:00 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)
11:00 Şefin Sağlıklı Masası
12:00 Kasaba Doktoru
15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Şefin Sağlıklı Masası
02:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
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