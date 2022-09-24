TV yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 10:36
<p>Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, 24 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI :  20:00  Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI :  20:00  Yasak Elma</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI:   20:00  Doğu Demirkol İle Alelade Show</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI:   20:00  Güldür Güldür Show</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI:  20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00  Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI: 20:00  Kardeşlerim</p>

Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 24 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI :  20:00  Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI :  20:00  Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI:   20:00  Doğu Demirkol İle Alelade Show

SHOW TV YAYIN AKIŞI:   20:00  Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI:  20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00  Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI: 20:00  Kardeşlerim

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:00 Kusursuz Kiracı</p> <p>14:30 Yasak Elma</p> <p>16:30 Mahkum</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>22:45 Tozluyaka</p> <p>01:45 Kusursuz Kiracı</p> <p>04:15 Bay Yanlış</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kusursuz Kiracı

14:30 Yasak Elma

16:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yasak Elma

22:45 Tozluyaka

01:45 Kusursuz Kiracı

04:15 Bay Yanlış

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 İki Aile</p> <p>09:30 Çizgi Film</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Duy Beni</p> <p>15:30 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show</p> <p>23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik</p> <p>01:00 Yerli Dizi Tekrar</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 İki Aile

09:30 Çizgi Film

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Duy Beni

15:30 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show

23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

01:00 Yerli Dizi Tekrar

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 Çocuktan Al Haberi</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Baba</p> <p>02:45 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)</p> <p>04:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Baba

02:45 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)

04:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Yargı</p> <p>16:00 O Kız</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)</p> <p>22:45 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:00 Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)</p> <p>04:00 Müzik Arası</p> <p>05:00 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)

22:45 Üç Kız Kardeş

02:00 Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)

04:00 Müzik Arası

05:00 Yabancı Damat

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:30 Süper 1 Takım</p> <p>08:45 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>10:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>13:15 MasterChef Türkiye</p> <p>15:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>18:00 MasterChef Türkiye</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Doya Doya Moda</p> <p>02:15 Gazete Magazin</p> <p>04:15 8x8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Süper 1 Takım

08:45 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:15 Gazete Magazin

04:15 8x8

<p><strong>TRT1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:40 Kalk Gidelim</p> <p>09:00 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)</p> <p>11:00 Şefin Sağlıklı Masası</p> <p>12:00 Kasaba Doktoru</p> <p>15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Şefin Sağlıklı Masası</p> <p>02:40 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Kalk Gidelim

09:00 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)

11:00 Şefin Sağlıklı Masası

12:00 Kasaba Doktoru

15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Şefin Sağlıklı Masası

02:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>16:00 Aldatmak</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:20 Küçük Bir Gün Işığı</p> <p>05:50 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

03:20 Küçük Bir Gün Işığı

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

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