TV yayın akışı 23 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 10:58
<p>Uzun bir haftanın son iş gününde  tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,<strong> 23 Eylül Cuma TV yayın akışı...</strong></p>

Uzun bir haftanın son iş gününde  tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Eylül Cuma TV yayın akışı...

<p><strong>23 EYLÜL CUMA, GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>    20:00 O Kız</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI    </strong>   20:00 İyilik</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong>    20:00 Yalı Çapkını</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI      </strong>       20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong>              20:00 Aldatmak</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI  </strong>  20:00 Güldür Güldür Show</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI   </strong>       20:00 İletişim Arkeolojisi</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI         </strong>20:00 Kasaba Doktoru</p>

23 EYLÜL CUMA, GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Aldatmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

TRT 2 YAYIN AKIŞI          20:00 İletişim Arkeolojisi

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Kasaba Doktoru

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>10:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 O Kız</p> <p>22:45 Yargı</p> <p>01:45 O Kız</p> <p>03:45 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:45 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

22:45 Yargı

01:45 O Kız

03:45 Gelinim Mutfakta

05:45 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 İyilik</p> <p>23:30 Orta Sayfa</p> <p>01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>04:15 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:15 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>23:20 Ben Cihana Sığmazam</p> <p>02:40 Mutfak Bahane</p> <p>04:40 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

23:20 Ben Cihana Sığmazam

02:40 Mutfak Bahane

04:40 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Baba</p> <p>02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>05:45 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Baba

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:45 Bir Şansım Olsa

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Yerli Sinema</p> <p>08:30 Sessizce</p> <p>09:00 Sinema +</p> <p>09:45 Nükte</p> <p>10:00 Karar Perdesi</p> <p>11:00 Mecaz</p> <p>11:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Tarih Söyleşileri</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Bunuel Kaplumbağaların Labirentinde (Buñuel in the Labyrinth of the Turtles)</p> <p>15:30 Yönetmen Sineması</p> <p>16:00 Troya Kültür Yolu Festivali</p> <p>16:30 Edebî Sofralar</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Musikişinas</p> <p>19:00 Karalama Defteri</p> <p>19:30 Muasır</p> <p>20:00 İletişim Arkeolojisi</p> <p>20:30 Evliya Çelebi</p> <p>21:00 Türkiye Ekspresi</p> <p>21:15 Film Önü</p> <p>21:30 Yabancı Sinema: Duyguların Rengi (The Help)</p> <p>00:00 Film Arkası</p> <p>00:30 İhmal Edilebilir Nasihatler</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:00 Yerli Sinema

08:30 Sessizce

09:00 Sinema +

09:45 Nükte

10:00 Karar Perdesi

11:00 Mecaz

11:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

12:00 Hayat Sanat

12:30 Tarih Söyleşileri

14:00 Yabancı Sinema: Bunuel Kaplumbağaların Labirentinde (Buñuel in the Labyrinth of the Turtles)

15:30 Yönetmen Sineması

16:00 Troya Kültür Yolu Festivali

16:30 Edebî Sofralar

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Musikişinas

19:00 Karalama Defteri

19:30 Muasır

20:00 İletişim Arkeolojisi

20:30 Evliya Çelebi

21:00 Türkiye Ekspresi

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Duyguların Rengi (The Help)

00:00 Film Arkası

00:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:15 Benim Adım Melek</p> <p>08:40 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Alişan İle Hayat Gülümse</p> <p>12:30 Şehirden UZakta</p> <p>13:10 Masumlar Apartmanı</p> <p>17:00 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:50 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>23:40 3’Te 3</p> <p>01:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>03:50 Yeşil Deniz</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayat Gülümse

12:30 Şehirden UZakta

13:10 Masumlar Apartmanı

17:00 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

23:40 3’Te 3

01:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:50 Yeşil Deniz

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