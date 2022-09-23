TV yayın akışı 23 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Uzun bir haftanın son iş gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Eylül Cuma TV yayın akışı...
23 EYLÜL CUMA, GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 O Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 İyilik
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 İletişim Arkeolojisi
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kasaba Doktoru
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:00 Yerli Sinema
08:30 Sessizce
09:00 Sinema +
09:45 Nükte
10:00 Karar Perdesi
11:00 Mecaz
11:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
12:00 Hayat Sanat
12:30 Tarih Söyleşileri
14:00 Yabancı Sinema: Bunuel Kaplumbağaların Labirentinde (Buñuel in the Labyrinth of the Turtles)
15:30 Yönetmen Sineması
16:00 Troya Kültür Yolu Festivali
16:30 Edebî Sofralar
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Musikişinas
19:00 Karalama Defteri
19:30 Muasır
20:00 İletişim Arkeolojisi
20:30 Evliya Çelebi
21:00 Türkiye Ekspresi
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Duyguların Rengi (The Help)
00:00 Film Arkası
00:30 İhmal Edilebilir Nasihatler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayat Gülümse
12:30 Şehirden UZakta
13:10 Masumlar Apartmanı
17:00 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
23:40 3’Te 3
01:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:50 Yeşil Deniz
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