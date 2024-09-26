TV yayın akışı 26 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 26 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2024 Perşembe, 09:22
TV yayın akışı 26 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Güzel Aşklar Diyarı

22:45 Yalan

02:00 Güneşi Beklerken

04:15 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 26 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Gönül Dağı

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

19:45 Fenerbahçe-U.S. Gilloise | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

22:00 Ajak-Brşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

00:15 Teşkilat

03:25 Gönül Dağı

TV yayın akışı 26 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:15 Deha

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 sandık Kokusu

TV yayın akışı 26 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Bayi Toplantısı

00:30 Yalı Çapkını

02:30 Dürüye'nin Güğümleri

04:30 Söz

TV yayın akışı 26 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Karadut

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kör Nokta

23:20 Karadut

01:40 Bir Gece Masalı

04:40 Benim İçin Üzülme

TV yayın akışı 26 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 Gazete Magazin / Canlı

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 26 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kötü Kan

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Kötü Kan

02:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

05:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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