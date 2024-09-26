TV yayın akışı 26 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Eylül günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
22:45 Yalan
02:00 Güneşi Beklerken
04:15 Poyraz Karayel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Gönül Dağı
17:55 İddiaların Aksine
18:00 Ana Haber
19:45 Fenerbahçe-U.S. Gilloise | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
22:00 Ajak-Brşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00:15 Teşkilat
03:25 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:15 Deha
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
22:30 Bayi Toplantısı
00:30 Yalı Çapkını
02:30 Dürüye'nin Güğümleri
04:30 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Karadut
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kör Nokta
23:20 Karadut
01:40 Bir Gece Masalı
04:40 Benim İçin Üzülme
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 Gazete Magazin / Canlı
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kötü Kan
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Kötü Kan
02:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
05:00 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
En Çok Okunan Haberler
-
- Rum temsilci 'işgal' dedi, salonu terk etti
- Yiğit Bulut'un 'İsrail' çıkışı AKP'yi karıştırdı
- Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar
- 'Meşru müdafaa' savunması!
- Japon bilimcilerden mucize keşif! Kanser önlenebilir!
- Hastane yolunda facia!
- Fenerbahçe'den flaş milli takım açıklaması!
- Santa Maria Adliyesi'nde patlama
- Kuzeni de tutuklandı
- Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!