Hafta sonunu evde geçirenlere 5 mini dizi önerisi
Hafta sonunu genelde dışarda vakit geçirmektense evde film izlemeyi tercih ediyorsanız bu liste tam size göre. İşte sinema veri tabanı IMDb, okuyucularının oylarıyla tüm zamanların en iyi filmleri...
Hafta sonu evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 mini dizi...
Modern Love, Amazon Prime – IMDb: 7.9
Her bir bölümde farklı konuların ele alındığı dizide aşkın karmaşık doğası ele alınıyor. “Modern Love”, The New York Time’s gazetesinde yayımlanan gerçek aşkların ekrana uyarlanmış hali. Sekiz bölümden oluşan dizinin her bir bölümü yarım saat sürüyor.
Bölüm sayısı: 16 bölüm
Shōgun, Disney Plus – IMDb: 9.2
1600 yılında Japonya’da başlayan iç savaşın zirvesinde geçen “Shōgun” dizisinde, yakındaki bir balıkçı köyünde karaya oturan esrarengiz bir Avrupa gemisi ve içindeki İngiliz pilotu John Blackthorne’un ortaya çıkışıyla olaylar karmaşıklaşmaya başlar. Entrikalarla dolu bir dönemde geçen dizide, Toranaga’nın yaşam mücadelesi ve güç mücadeleleri detaylı bir şekilde ele alınıyor.
Bölüm sayısı: 12 bölüm
Kuvvetli Bir Alkış, Netflix – IMDb: 7.6
Berkun Oya’nın yazıp ynettiği “Kuvvetli Bir Alkış” adlı yeni mini dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuların başrollerini paylaştığı bu dizi, geleneksel aile yapısının ötesine geçerek, bir çekirdek ailenin oluşumunu ve onlarca yıl süren yolculuğunu, iç ve dış çatışmalarıyla birlikte özgün bir evrende ele alıyor. Zeynep ve Mehmet çiftinin, geleneksel aile kavramına meydan okuyan ve varoluşu sorgulayan oğulları Metin ile yaşadıkları bu sıra dışı deneyim, gerçekçi ve mizahi unsurlarla zenginleştirilerek sunuluyor.
Bölüm sayısı: 6 bölüm
Unorthodox, Netflix – IMDb: 8.0
Brooklyn’de yaşayan, Hasidik Yahudi cemaatinden olan Esther’in, herkesten ve her şeyden kaçıp Berlin’e gitme hikâyesine bayılacaksınız. Oldukça kapalı yaşayan Hasidik Yahudilerin hayatına dair birçok detayın anlatıldığı dizide toplumda dayatılan kuralları, Esther’in nelerle mücadele ettiğini ve yeni bir hayat için neleri göze aldığını izleyeceksiniz. Dizinin konusu ve hikâyeyi ele alış şekli o kadar etkileyici ki sadece dört bölüm olması size de kısa gelecek.
Bölüm sayısı: 4 bölüm
Unbelievable, Netflix – IMDb: 8.4
Gerçek bir hikâyeden uyarlanmış olan bu dizide, Marie isimli genç kızın tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayette bulunur. Ancak bu iddiasının aslı olmadığı gerekçesiyle suçlanır. Tecavüze uğradığı konusunda yalan söylediği düşünülen Marie’nin davasının peşine iki kadın dedektif düşer.
Bölüm sayısı: 8 bölüm
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