Hafta sonunu evde geçirenlere 5 mini dizi önerisi

Unorthodox, Netflix – IMDb: 8.0

Brooklyn’de yaşayan, Hasidik Yahudi cemaatinden olan Esther’in, herkesten ve her şeyden kaçıp Berlin’e gitme hikâyesine bayılacaksınız. Oldukça kapalı yaşayan Hasidik Yahudilerin hayatına dair birçok detayın anlatıldığı dizide toplumda dayatılan kuralları, Esther’in nelerle mücadele ettiğini ve yeni bir hayat için neleri göze aldığını izleyeceksiniz. Dizinin konusu ve hikâyeyi ele alış şekli o kadar etkileyici ki sadece dört bölüm olması size de kısa gelecek.

Bölüm sayısı: 4 bölüm