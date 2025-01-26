TV yayın akışı 26 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ocak günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Miraç Gecesi Özel 20.00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Kelebeğin Rüyası 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Miraç Gecesi Özel
21:45 Pi'nin Yaşamı
23:45 İftarlık Gazoz
03:30 5N1K
04:14 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Yedi Numara
06:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
10:00 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
14:40 Afacanlar Kampta
16:20 Mirâciyye Saklı Miras
17:45 Ana Haber
18:30 Miraç Kandili Özel
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sen Ağlama İstanbul
17:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Kelebeğin Rüyası
22:30 Kelebeğin Rüyası
01:00 Yalı Çapkını
03:15 Güzel Köylü
05:15 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Osman
15:30 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Can Borcu
03:00 Zembilli
05:50 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
05:00 Gençlik Rüzgarı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
00:30 Kızıl Goncalar
03:00 Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel
04:15 Adım Farah
05:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
06:00 Şahane Hayatım
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