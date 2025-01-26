TV yayın akışı 26 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 26 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ocak günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2025 Pazar, 10:03
TV yayın akışı 26 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Miraç Gecesi Özel 20.00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kelebeğin Rüyası 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

TV yayın akışı 26 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Miraç Gecesi Özel

21:45 Pi'nin Yaşamı

23:45 İftarlık Gazoz

03:30 5N1K

04:14 Kuzey Güney

TV yayın akışı 26 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Yedi Numara

06:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

10:00 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

14:40 Afacanlar Kampta

16:20 Mirâciyye Saklı Miras

17:45 Ana Haber

18:30 Miraç Kandili Özel

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

04:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 26 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 26 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Sen Ağlama İstanbul

17:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Kelebeğin Rüyası

22:30 Kelebeğin Rüyası

01:00 Yalı Çapkını

03:15 Güzel Köylü

05:15 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 26 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Kuruluş Osman

15:30 Can Borcu

19:00 atv Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Can Borcu

03:00 Zembilli

05:50 Hercai

TV yayın akışı 26 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02:45 Gazete Magazin

05:00 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 26 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

00:30 Kızıl Goncalar

03:00 Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel

04:15 Adım Farah

05:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

06:00 Şahane Hayatım

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