TV yayın akışı 26 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2024 Pazartesi, 09:36
TV yayın akışı 26 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 26 Şubat Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 26 Şubat Pazartesi TV rehberi...

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Şubat Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 İnci Taneleri

NOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kızıl Goncalar

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Safir

TV yayın akışı 26 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV Yayın Akışı

06:10 Yeter

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Safir

TV yayın akışı 26 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güüldür Güldür Show

TV yayın akışı 26 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW (FOX) Yayın Akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

TV yayın akışı 26 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 Yayın Akışı

05:45 İncir Ağacı

07:00 Kara Ağaç Destanı

10:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:10 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi

TV yayın akışı 26 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D Yayın Akışı

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

23:15 Senden Önce

TV yayın akışı 26 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

TV yayın akışı 26 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

hangi kanalda ne var? TV rehberi

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