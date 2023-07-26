TV yayın akışı 26 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2023 Çarşamba, 10:54
<p>Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ay'ın Döşüşü</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Patlat Kazan</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Venom: Zehirli Öfke</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ay'ın Döşüşü

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Patlat Kazan

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Venom: Zehirli Öfke

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>22:30 Yaz Şarkısı</p> <p>01:15 Kısmet</p> <p>03:30 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

22:30 Yaz Şarkısı

01:15 Kısmet

03:30 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Adını Sen Koy</p> <p>08:55 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:20 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>00:15 3'te 3</p> <p>01:35 Ateşin Düştüğü Yer </p> <p>03:30 Diriliş Ertuğrul</p> <p>05:20 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Adını Sen Koy

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:20 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 3'te 3

01:35 Ateşin Düştüğü Yer 

03:30 Diriliş Ertuğrul

05:20 Seksenler

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Patlat Kazan</p> <p>23:30 Bir Varmış Bir Yokmuş</p> <p>01:30 Bir Varmış Bir Yokmuş</p> <p>03:30 Kiralık Aşk</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Patlat Kazan

23:30 Bir Varmış Bir Yokmuş

01:30 Bir Varmış Bir Yokmuş

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:45 Canım Annem</p> <p>04:45 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:45 Canım Annem

04:45 Tuzak

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Maviye Sürgün</p> <p>23:45 Takiptekiler</p> <p>01:30 Takiptekiler</p> <p>03:15 Adam ve Çocuk</p> <p>05:15 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

23:45 Takiptekiler

01:30 Takiptekiler

03:15 Adam ve Çocuk

05:15 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Veda Mektubu</p> <p>15:45 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ay'ın Döşüşü</p> <p>22:30 Ay'ın Döşüşü</p> <p>01:15 Poyraz Karayel</p> <p>04:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Veda Mektubu

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ay'ın Döşüşü

22:30 Ay'ın Döşüşü

01:15 Poyraz Karayel

04:00 Kavak Yelleri

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:40 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>08:00 Kahvaltı Hberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Sümela'nın Şifresi Temel</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Venom: Zehirli Öfke</p> <p>22:00 Uzay Yolcuları</p> <p>00:10 Tesla</p> <p>02:10 Üvey Anne</p> <p>05:15 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

06:40 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Hberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sümela'nın Şifresi Temel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Venom: Zehirli Öfke

22:00 Uzay Yolcuları

00:10 Tesla

02:10 Üvey Anne

05:15 Bir Küçük Gün Işığı

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