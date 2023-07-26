TV yayın akışı 26 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ay'ın Döşüşü
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ruhun Duymaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Maviye Sürgün
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Patlat Kazan
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Venom: Zehirli Öfke
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
22:30 Yaz Şarkısı
01:15 Kısmet
03:30 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Adını Sen Koy
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:20 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3'te 3
01:35 Ateşin Düştüğü Yer
03:30 Diriliş Ertuğrul
05:20 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Patlat Kazan
23:30 Bir Varmış Bir Yokmuş
01:30 Bir Varmış Bir Yokmuş
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Canım Annem
04:45 Tuzak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
23:45 Takiptekiler
01:30 Takiptekiler
03:15 Adam ve Çocuk
05:15 Aşk Laftan Anlamaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Veda Mektubu
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ay'ın Döşüşü
22:30 Ay'ın Döşüşü
01:15 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Hberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Sümela'nın Şifresi Temel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Venom: Zehirli Öfke
22:00 Uzay Yolcuları
00:10 Tesla
02:10 Üvey Anne
05:15 Bir Küçük Gün Işığı
En Çok Okunan Haberler
-
- Artık yeni bir 'tarikatımız' var!
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- Oğlu Bronny kalp krizi geçirdi
- Prof. Dr. Demirtaş, 'geçmiş olsun' diyerek duyurdu...
- Milli futbolcuya Fransız talip!
- THY uçağında intihar! Zorunlu iniş yapıldı
- Kılıçdaroğlu, vekillerle bir araya geldi
- Meğer kapıda bekliyorlarmış!
- Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!
- A Milli Takım’da kadro krizi!