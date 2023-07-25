Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:13

Güncelleme: 25.07.2023 - 11:13

Casus Oyunu filminin yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. Kaçış Planı filminin senaristliğini Michael Frost Beckner üstleniyor. Peki, Casus Oyunu filminin konusu ne? Casus Oyunu filminin oyuncuları kim?

CASUS OYUNU FİLMİNİN KONUSU NE?

CIA'de 30 yıl boyunca başarıyla görev yapan Nathan Muir, emekli olmanın hazırlıklarını yapmaktadır. Eşyalarını toplamak için son kez ofisine gelen Muir, daha önce Vietnam, Berlin ve Beyrut gibi birçok bölgede birlikte çalıştığı Tom Bishop'ın Çinliler tarafından yakalandığını ve 24 saat içinde idam edileceğini öğrenir. Bishop hakkında bilgi vermek için CIA'in üst düzey yetkilileri ile toplantıya katılan Muir, üst yönetimin Bishop'ı harcamaya karar verdiğini anlar. Görünüşe göre Çin hükümeti ile ilişkilerin bozulmaması için bir ajanın hayatı feda edilecektir. Bunun üzerine Muir, yıllarını birlikte geçirdiği ve neredeyse tüm bilgilerini aktardığı ortağını kurtarmak için harekete geçer.

CASUS OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Catherine McCormack - Elizabeth Hadley

Robert Redford - Nathan D. Muir

Brad Pitt - Tom Bishop

Charlotte Rampling - Anne Cathcart

Stephen Dillane - Charles Harker

Marianne Jean-Baptiste - Gladys Jennip

Larry Bryggman - Troy Folger

Barbara Hegyi

David Hemmings - Harry Duncan

Benedict Wong - Tran

Amidou - Dr. Ahmed

Michael Paul Chan - Vincent Vy Ngo

Omid Djalili - Doumet

Ken Leung - Li

Joerg Stadler - Frederick Schmidt

Dale Dye - Commander Wiley

Patrick Dempsey

Athina Papadimitriu

Melinda Völgyi - Barın sahibinin eşi

Todd Boyce - Robert Aiken

Garrick Hagon

András Stohl

Matthew Marsh - Dr. William Byars

Imre Csuja - Barın sahibi

Károly Rékasi

Shane Rimmer - Estate Ajanı

James Aubrey - Mitch Alford

Adrian Pang - Jiang

Tibor Szervét

Valeriy Storozhik

Ágnes Bánfalvy

Mikhail Yuryevich Tikhonov

Olga Zubkova

Demetri Goritsas - Billy Hyland

Stuart Milligan - Kaptan

Colin Stinton - Henry Pollard

CASUS OYUNU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Casus Oyunu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.