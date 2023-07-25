Casus Oyunu filminin konusu ne? Casus Oyunu filminin oyuncuları kim?
Casus Oyunu (Spy Game) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Casus Oyunu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Casus Oyunu filminin konusu ne? Casus Oyunu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Casus Oyunu filminin yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. Kaçış Planı filminin senaristliğini Michael Frost Beckner üstleniyor. Peki, Casus Oyunu filminin konusu ne? Casus Oyunu filminin oyuncuları kim?
CASUS OYUNU FİLMİNİN KONUSU NE?
CIA'de 30 yıl boyunca başarıyla görev yapan Nathan Muir, emekli olmanın hazırlıklarını yapmaktadır. Eşyalarını toplamak için son kez ofisine gelen Muir, daha önce Vietnam, Berlin ve Beyrut gibi birçok bölgede birlikte çalıştığı Tom Bishop'ın Çinliler tarafından yakalandığını ve 24 saat içinde idam edileceğini öğrenir. Bishop hakkında bilgi vermek için CIA'in üst düzey yetkilileri ile toplantıya katılan Muir, üst yönetimin Bishop'ı harcamaya karar verdiğini anlar. Görünüşe göre Çin hükümeti ile ilişkilerin bozulmaması için bir ajanın hayatı feda edilecektir. Bunun üzerine Muir, yıllarını birlikte geçirdiği ve neredeyse tüm bilgilerini aktardığı ortağını kurtarmak için harekete geçer.
CASUS OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Catherine McCormack - Elizabeth Hadley
Robert Redford - Nathan D. Muir
Brad Pitt - Tom Bishop
Charlotte Rampling - Anne Cathcart
Stephen Dillane - Charles Harker
Marianne Jean-Baptiste - Gladys Jennip
Larry Bryggman - Troy Folger
Barbara Hegyi
David Hemmings - Harry Duncan
Benedict Wong - Tran
Amidou - Dr. Ahmed
Michael Paul Chan - Vincent Vy Ngo
Omid Djalili - Doumet
Ken Leung - Li
Joerg Stadler - Frederick Schmidt
Dale Dye - Commander Wiley
Patrick Dempsey
Athina Papadimitriu
Melinda Völgyi - Barın sahibinin eşi
Todd Boyce - Robert Aiken
Garrick Hagon
András Stohl
Matthew Marsh - Dr. William Byars
Imre Csuja - Barın sahibi
Károly Rékasi
Shane Rimmer - Estate Ajanı
James Aubrey - Mitch Alford
Adrian Pang - Jiang
Tibor Szervét
Valeriy Storozhik
Ágnes Bánfalvy
Mikhail Yuryevich Tikhonov
Olga Zubkova
Demetri Goritsas - Billy Hyland
Stuart Milligan - Kaptan
Colin Stinton - Henry Pollard
CASUS OYUNU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Casus Oyunu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
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