Kaçış Planı 2: Hades filminin konusu ne? Kaçış Planı filminin oyuncuları kim?
Kaçış Planı 2: Hades (Escape Plan 2: Hades) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kaçış Planı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kaçış Planı filminin konusu ne? Kaçış Planı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kaçış Planı 2: Hades filminin yönetmen koltuğunda Steven C. Miller oturuyor. Kaçış Planı filminin senaristliğini Miles Chapman üstleniyor. Peki, Kaçış Planı filminin konusu ne? Kaçış Planı filminin oyuncuları kim?
KAÇIŞ PLANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Kaçış Planı 2’de, Ray Breslin’in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden dövüş ustası Shu , Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır...
KAÇIŞ PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone - Ray Breslin
Steven C. Miller
Dave Bautista - Trent DeRosa
50 Cent - Hush
Jesse Metcalfe - Luke Walken
Huang Xiaoming - Shu Ren
Wes Chatham - Jasper Kimbral
Jaime King - Abigail Ross
Tyron Woodley - Akala
Chen Tang - Yusheng Ma
Lydia Hull - Jules
Titus Welliver - Gregor Faust
Zeeko Zaki - MDLF Solider
Pete Wentz
Tyler Jon Olson - Moe
Ashley Cusato - Mary
Shea Buckner - Larry
Eric Newnham - Lead Executive
Mark Hicks - Limerick
Vincent Young - Curly
Gordon Michaels - Leon Grassi
Ming Xi - Qin Fan
Baylee Curran - Alice
Roman Mitiçyan
Mike McColl - Galileo
Joe Gelchion - Frank
Rowan Bousaid - MDLF Lideri
Mike Leeder
Alphonso A'Qen - Aten Jackson
Aurora Karine
KAÇIŞ PLANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kaçış Planı 2: Hades filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.
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