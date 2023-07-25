Kaçış Planı 2: Hades filminin konusu ne? Kaçış Planı filminin oyuncuları kim?

Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 11:00

Kaçış Planı 2: Hades filminin yönetmen koltuğunda Steven C. Miller oturuyor. Kaçış Planı filminin senaristliğini Miles Chapman üstleniyor. Peki, Kaçış Planı filminin konusu ne? Kaçış Planı filminin oyuncuları kim?

KAÇIŞ PLANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kaçış Planı 2’de, Ray Breslin’in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden dövüş ustası Shu , Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır...

KAÇIŞ PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone - Ray Breslin

Steven C. Miller

Dave Bautista - Trent DeRosa

50 Cent - Hush

Jesse Metcalfe - Luke Walken

Huang Xiaoming - Shu Ren

Wes Chatham - Jasper Kimbral

Jaime King - Abigail Ross

Tyron Woodley - Akala

Chen Tang - Yusheng Ma

Lydia Hull - Jules

Titus Welliver - Gregor Faust

Zeeko Zaki - MDLF Solider

Pete Wentz

Tyler Jon Olson - Moe

Ashley Cusato - Mary

Shea Buckner - Larry

Eric Newnham - Lead Executive

Mark Hicks - Limerick

Vincent Young - Curly

Gordon Michaels - Leon Grassi

Ming Xi - Qin Fan

Baylee Curran - Alice

Roman Mitiçyan

Mike McColl - Galileo

Joe Gelchion - Frank

Rowan Bousaid - MDLF Lideri

Mike Leeder

Alphonso A'Qen - Aten Jackson

Aurora Karine

KAÇIŞ PLANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaçış Planı 2: Hades filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.