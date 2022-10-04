Gecenin Ucunda dizisi ne zaman başlayacak? Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

04 Ekim 2022 Salı, 12:02

Star’ın yeni dizisi 'Gecenin Ucunda' oyuncu kadrosu ve konusu ile merak uyandırıyor. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, seyirci ile buluşmak için gün sayıyor.

GECENİN UCUNDA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

“Gecenin Ucunda”, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

GECENİN UCUNDA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Gecenin Ucunda” dizisi 5 Ekim Çarşamba günü ilk bölümü ile izleyici ile buluşacak.

GECENİN UCUNDA DİZİSİNİ KARAKTERLERİ

Macide - Neslihan Atagül Doğulu

Kazım - Kadir Doğulu

Ahmet - Sarp Levendoğlu

Berrin - Zuhal Olcay

Nermin - Tuba Ünsal

Sara - Özge Özder

Cihangir - Bertan Asllani

Mert - Kaan Taşaner

Serra - Bestemsu Özdemir

Tunç - Levent Özdilek

Şermin - Ebru Aykaç

Zafer - Şencan Güleryüz

Yasemin - Aleyna Özgeçen

Can - Kerim İlhan



