Gecenin Ucunda dizisi ne zaman başlayacak? Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı Gecenin Ucunda dizisi Star Tv'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Gecenin Ucunda dizisi ne zaman başlayacak? Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Star’ın yeni dizisi 'Gecenin Ucunda' oyuncu kadrosu ve konusu ile merak uyandırıyor. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, seyirci ile buluşmak için gün sayıyor.
GECENİN UCUNDA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
“Gecenin Ucunda”, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
GECENİN UCUNDA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
GECENİN UCUNDA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
“Gecenin Ucunda” dizisi 5 Ekim Çarşamba günü ilk bölümü ile izleyici ile buluşacak.
GECENİN UCUNDA DİZİSİNİ KARAKTERLERİ
Macide - Neslihan Atagül Doğulu
Kazım - Kadir Doğulu
Ahmet - Sarp Levendoğlu
Berrin - Zuhal Olcay
Nermin - Tuba Ünsal
Sara - Özge Özder
Cihangir - Bertan Asllani
Mert - Kaan Taşaner
Serra - Bestemsu Özdemir
Tunç - Levent Özdilek
Şermin - Ebru Aykaç
Zafer - Şencan Güleryüz
Yasemin - Aleyna Özgeçen
Can - Kerim İlhan
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