TV yayın akışı 27 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2023 Çarşamba, 09:55
<p>Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Eylül Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Adım Farah</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       21:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Bergen</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Eylül Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       21:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Bergen

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Dilek Taşı</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dönence</p> <p>00:15 Yerli Dizi</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Yerli Dizi

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

Player Alanı
<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:45 İncir Ağacı </p> <p>06:55 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:40 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>21:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>00:15 3'te 3</p> <p>01:35 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>04:00 Diriliş Ertuğrul</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 İncir Ağacı 

06:55 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

21:00 Benim Güzel Ailem

00:15 3'te 3

01:35 Kendi Düşen Ağlamaz

04:00 Diriliş Ertuğrul

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>23:15 Aile</p> <p>02:15 Kayıp İnci</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Aile

02:15 Kayıp İnci

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bergen</p> <p>23:20 Safir</p> <p>02:35 Aldatmak</p> <p>05:55 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bergen

23:20 Safir

02:35 Aldatmak

05:55 Mutfak Bahane

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12.00 En Hamarat Benim</p> <p>15:00 Bu Tabak Kimin?</p> <p>17:30 Yabani</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Adım Farah</p> <p>23:30 Hudutsuz Sevda</p> <p>02:00 Yabani</p> <p>04:15 Bu Tabak Kimin?</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

23:30 Hudutsuz Sevda

02:00 Yabani

04:15 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

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