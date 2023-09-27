TV yayın akışı 27 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Eylül Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Bergen
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Yerli Dizi
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 İncir Ağacı
06:55 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
21:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3'te 3
01:35 Kendi Düşen Ağlamaz
04:00 Diriliş Ertuğrul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Aile
02:15 Kayıp İnci
05:30 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bergen
23:20 Safir
02:35 Aldatmak
05:55 Mutfak Bahane
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:30 Hudutsuz Sevda
02:00 Yabani
04:15 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
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