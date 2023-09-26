Çağatay Ulusoy'un yeni filmi 'Biz Bir Aileyiz'in çekimleri iptal edildi

FOX TV'de yayımlanacak olan Gaddar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy'un Biz Bir Aileyiz adlı filminin çekimleri iş yoğunluğundan dolayı iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:07
Çağatay Ulusoy'un yeni filmi 'Biz Bir Aileyiz'in çekimleri iptal edildi
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Ekranların sevilen oyuncusu Çağatay Ulusoy, Centilmen, Terzi ve Kübra isimli projelerin ardından FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisinde rol alacak.

Ünlü oyuncunun dizinin yanı sıra rol alacağı Biz Bir Aileyiz filminin çekimleri ertelendi.

BANKACI ARDA'YI OYNAYACAKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ulusoy'un projelerin ardından Biz Bir Aileyiz adlı filmini çekeceği gündeme gelmişti. Deniz Akçay'ın yazdığı filmi Ozan Açıktan yönetecekti. Ancak son gelen haberlere göre film şimdilik iptal edildi.

Çağatay Ulusoy'un Arda adlı bir bankacıyı canlandıracağı film yaz aylarına ertelendi. Ulusoy'un yeni dizisi "Gaddar"ın çekimleri öne alınınca ve film projesi çok aceleye geleceği için bu kararın alındığı öğrenildi.


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