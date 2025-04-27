TV yayın akışı 27 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...
27 Nisan Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Nisan Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Doğu Ekspresinde Cinayet 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
16:30 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
22:30 Kod Adı Londra
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:30 5N1K
05:00 Poyraz Karayel
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Beni Böyle Sev
08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Türk Sineması "Yeni Hayat"
16:00 Trendyol 1. Lig Futbol Karşılaşması 36. Hafta "Sakaryaspor-Erzurumspor"
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Gönül Dağı
03:50 Beni Böyle Sev
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 İyi Aile Çocuğu
14:45 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:30 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kral Kaybederse
02:00 Sefirin Kızı
04:00 Türk Müziği
05:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:30 Sustalı Ceylan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:30 Kızıl Goncalar
02:15 Şahane Hayatım
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
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