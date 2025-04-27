TV yayın akışı 27 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 27 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
27 Nisan 2025 Pazar, 10:45
TV yayın akışı 27 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

27 Nisan Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Nisan Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Doğu Ekspresinde Cinayet 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00

TV yayın akışı 27 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

16:30 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

22:30 Kod Adı Londra

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:30 5N1K

05:00 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 27 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:20 Beni Böyle Sev

08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Türk Sineması "Yeni Hayat"

16:00 Trendyol 1. Lig Futbol Karşılaşması 36. Hafta "Sakaryaspor-Erzurumspor"

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:30 Gönül Dağı

03:50 Beni Böyle Sev

TV yayın akışı 27 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 İyi Aile Çocuğu

14:45 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:30 Deha

TV yayın akışı 27 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kral Kaybederse

02:00 Sefirin Kızı

04:00 Türk Müziği

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 27 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

15:30 Sustalı Ceylan

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Can Borcu

05:50 Hercai

TV yayın akışı 27 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:00 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 İşte Benim Stilim

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

TV yayın akışı 27 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:30 Kızıl Goncalar

02:15 Şahane Hayatım

03:45 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

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