Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 23:43

Güncelleme: 26.04.2025 - 23:43

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ekranlardaki yerini aldı. Dizinin takipçileri 23. bölümde neler olduğunu merak ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Nare’nin arafta kalması herkesin kendiyle iç hesaplaşma yaşamasına neden olur. Hayata tekrar tutunabilmesi için Fidan’ın yardımına ihtiyacı olan Nare’ye o el uzatılmayacaktır. Cihan’la Alya Nare’nin yaşaması için gereken her şeyi çözümü bulsalar da hayat onlara kötü bir sürpriz hazırlar.

Tüm Albora halkı Nare için seferber olurken onun yaşama bağlamak için kendini feda eden kişi çok da uzaklardan gelmez. Bu kişi ne yazık ki Nare’yle Şahin’in tekrar bir araya gelip gelemeyeceğini de belirleyen kişi olacaktır.

Alya’nın annesine geçmişte gönderdiği fotoğraftan şüphelenip bu durumu sorgulaması Fikriye’yi iyice köşeye sıkıştırır. Fikriye artık Halis’le aralarındaki hesabı kapatmak için karşısına geçtiğinde bu konuşmaya şahit olan kişi ikisi için de beklenmedik olur.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Cihan Alya’nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye’nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya’nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye, kızından yıllar sonra af diler. Alya yıllardır sonra öğrendiği gerçeğin altından kalkmakta zorlanırken ona tüm şefkatiyle yaklaşan Cihan olur. Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye’yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.

Demir ise kendi nefreti ve öfkesiyle yüzleşirken, Zerrin’in de buna tanık eder. Zerrin ilk defa Demir’in kalbindeki yarasını görürken acılarının da benzer olduğunu anlar. Özkan da Nare’nin boşanma korkusuyla Demir’le ittifak kurar. Haberi alan Şahin, Demir’in karşısına geçerken Nare de onunla hareket eder. Özkan’ın Nare’yi bırakmamak için her türlü yolu denemesi Nare’yi artık çaresiz bırakır. Sadakat ve Özkan’ın engellemelerine dayanamayan Nare bunun bedelini kendine ödetir.