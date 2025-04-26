Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

Bahar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve yeni bölümde neler olacağı dizinin takipçileri tarafından merak edildi. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 23:46

Bahar dizisi 44. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar ve Çağla, Tuğra’nın karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya çalışırken kendilerini olmadık bir durumun içinde bulur. Rengin'den yardım bekleyen ikili çok geçmeden onun da yakalandığını öğrenir. Üç kadının içine düştüğü bu tehlikeli tuzak, onları hayatta kalmak için birlikte mücadele etmeye zorlar. Beklenmedik bir ittifakla güçlerini birleştiren Bahar, Çağla ve Rengin; zekice bir plan yapar ve hekimlik bilgilerini kullanarak kurtulmaya çalışır ancak absürt olaylar zinciri her şeyi daha karmaşık hale getirir. Öte yandan Evren, Timur ve Tolga; üçlünün peşine düşerken, yaşanan gerilim Bahar ve Evren’in ilişkileri için yeni bir sınav anlamına gelir. Bu sınav, Evren’i Amerika kararından vazgeçirecek midir?

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 44. bölümü 29 Nisan Salı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.


Etiketler: #Bahar dizisi #Bahar #yeni bölüm

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