TV yayın akışı 27 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 27 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ocak pazartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2025 Pazartesi, 09:23
TV yayın akışı 27 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

27 Ocak Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ocak Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Yerli Film) 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar (Tekrar) 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI:  Marslı (Yabancı Sinema) 20:00 

TV yayın akışı 27 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI!

08:00 Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Marslı (Yabancı Sinema)

23:10 Zembilli (4. Bölüm)

02:10 Bir Gece Masalı (18. Bölüm)

05:10 Hercai

TV yayın akışı 27 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI!

08:00 Bu Sabah (Canlı)

10:00 Deha (Tekrar)

12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 Show Ana Haber (Canlı)

20:00 Bahar (Tekrar)

23:00 Deha (Tekrar)

01:45 Siyah Kalp (Tekrar)

04:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

TV yayın akışı 27 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI!

07:00 Güne Başlarken (Güncel - Canlı)

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel - Canlı)

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Güncel - Canlı)

16:15 Kiralık Aşk (Yerli Dizi - Tekrar)

19:00 Star Haber (Haber - Canlı)

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Yerli Film)

22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Güzel Köylü (Yerli Dizi - Tekrar)

05:00 Kiralık Aşk (Yerli Dizi - Tekrar)

TV yayın akışı 27 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI!

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 Gel Konuşalım (Canlı)

12:15 Survivor All Star - Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama (Canlı)

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 Survivor All Star - Gönüllüler (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

TV yayın akışı 27 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI!

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Hayatımın Neşesi

08:35 Türk Sineması - "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:30 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Yabancı Sinema - "Güvercin Hırsızları"

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 27 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Kuzey Güney

TV yayın akışı 27 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

02:30 Adım Farah

05:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

06:00 Şahane Hayatım

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