TV yayın akışı 27 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ocak pazartesi günü tv yayın akışı...
27 Ocak Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ocak Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Yerli Film) 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar (Tekrar) 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Marslı (Yabancı Sinema) 20:00
ATV YAYIN AKIŞI!
08:00 Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Marslı (Yabancı Sinema)
23:10 Zembilli (4. Bölüm)
02:10 Bir Gece Masalı (18. Bölüm)
05:10 Hercai
SHOW TV YAYIN AKIŞI!
08:00 Bu Sabah (Canlı)
10:00 Deha (Tekrar)
12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Bahar (Tekrar)
23:00 Deha (Tekrar)
01:45 Siyah Kalp (Tekrar)
04:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI!
07:00 Güne Başlarken (Güncel - Canlı)
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel - Canlı)
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Güncel - Canlı)
16:15 Kiralık Aşk (Yerli Dizi - Tekrar)
19:00 Star Haber (Haber - Canlı)
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Yerli Film)
22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Güzel Köylü (Yerli Dizi - Tekrar)
05:00 Kiralık Aşk (Yerli Dizi - Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI!
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 Gel Konuşalım (Canlı)
12:15 Survivor All Star - Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama (Canlı)
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20:00 Survivor All Star - Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra (Canlı)
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI!
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Hayatımın Neşesi
08:35 Türk Sineması - "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:30 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Yabancı Sinema - "Güvercin Hırsızları"
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:10 Masumlar Apartmanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Kuzey Güney
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
02:30 Adım Farah
05:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
06:00 Şahane Hayatım
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