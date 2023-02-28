TV yayın akışı 28 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2023 Salı, 09:37
<p>Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Şubat salı günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Taçsız Prenses</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile Şerefi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Yüerk Çıkmazı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p>

Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Şubat salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Taçsız Prenses

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile Şerefi

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Gecenin Ucunda

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Yüerk Çıkmazı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI    </strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>17:15 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Taçsız Prenses</p> <p>23:30 Yasak Elma</p> <p>02:00 Dokuz Oğuz</p> <p>04:30 Kefaret</p> <p>06:15 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI    

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:15 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prenses

23:30 Yasak Elma

02:00 Dokuz Oğuz

04:30 Kefaret

06:15 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Veda Mektubu</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk vev Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 Veda Mektubu</p> <p>02:45 Kuzey Güney</p> <p>05:00 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Veda Mektubu

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk vev Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Veda Mektubu

02:45 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>15:30 Söz</p> <p>17:30 Dünden Sonra Yarından Önce</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>02:30 Dünden Sonra Yarından Önce</p> <p>03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

15:30 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

20:00 Gecenin Ucunda

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>12:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Aile Şerefi</p> <p>21:45 Zor Oyun</p> <p>23:15 Güzel Günler</p> <p>01:45 Zor Pyun</p> <p>03:15 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Şerefi

21:45 Zor Oyun

23:15 Güzel Günler

01:45 Zor Pyun

03:15 Baba

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:50 Vuslat</p> <p>09:15 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>12:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>14:45 Adını Sen Koy</p> <p>16:45 Yunus Emre</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>00:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>02:05 Yürek Çıkmazı</p> <p>04:25 Yunus Emre</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:50 Vuslat

09:15 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

14:45 Adını Sen Koy

16:45 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

00:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

02:05 Yürek Çıkmazı

04:25 Yunus Emre

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Hercai</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>23:30 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>02:00 Mutfak Bahane</p> <p>03:00 Aldatmak</p> <p>05:30 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

23:30 Bir Küçük Gün Işığı

02:00 Mutfak Bahane

03:00 Aldatmak

05:30 Hercai

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 8'De Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama </p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:00 Doğduğun En Kaderindir</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 8'De Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama 

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun En Kaderindir

yayın akışı televizyonda ne var? Ben Bu Cihana Sığmazam

En Çok Okunan Haberler