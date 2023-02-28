TV yayın akışı 28 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Şubat salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Taçsız Prenses
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile Şerefi
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gecenin Ucunda
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yüerk Çıkmazı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:15 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Taçsız Prenses
23:30 Yasak Elma
02:00 Dokuz Oğuz
04:30 Kefaret
06:15 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Veda Mektubu
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk vev Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Veda Mektubu
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
15:30 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber
20:00 Gecenin Ucunda
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Şerefi
21:45 Zor Oyun
23:15 Güzel Günler
01:45 Zor Pyun
03:15 Baba
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:50 Vuslat
09:15 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:45 Adını Sen Koy
16:45 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
02:05 Yürek Çıkmazı
04:25 Yunus Emre
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
23:30 Bir Küçük Gün Işığı
02:00 Mutfak Bahane
03:00 Aldatmak
05:30 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
07:30 8'De Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Doğduğun En Kaderindir
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