TV yayın akışı 28 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Şubat salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Taçsız Prenses

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile Şerefi

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gecenin Ucunda

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yüerk Çıkmazı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023