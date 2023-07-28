TV yayın akışı 28 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kısmet
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kapıcılar Kralı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Düğün Dernek
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Neşesi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Düğün Dernek
22:15 Mutluluk Zamanı
00:30 Düğün Dernek
02:30 Mutluluk Zamanı
04:30 Aramızda Kalsın
05:30 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:30 Ruhun Duymaz
02:00 Eşim Benzerim Yok
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Ya Çok Seversen
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
22:15 Ya Çok Seversen
01:30 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
03:00 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Canım Annem
04:45 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
09:10 Kalk Gidelim
12:00 Mah-ı Muharrem'de Mersiyeler
13:00 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
01:45 Kendi Düşen Ağlamaz
04:05 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Şansımı Seveyim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor
22:30 Skyfall
00:55 Üvey Anne
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
22:00 Son Şövalyeler
23:45 Son Şövalyeler
02:15 Resimdeki Sevgili
04:45 Aşk Laftan Anlamaz
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