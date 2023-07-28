TV yayın akışı 28 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kısmet

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kapıcılar Kralı

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Düğün Dernek

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor