TV yayın akışı 28 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2023 Cuma, 10:11
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>28 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kapıcılar Kralı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Düğün Dernek </p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kapıcılar Kralı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Düğün Dernek 

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Düğün Dernek </p> <p>22:15 Mutluluk Zamanı</p> <p>00:30 Düğün Dernek </p> <p>02:30 Mutluluk Zamanı</p> <p>04:30 Aramızda Kalsın</p> <p>05:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Düğün Dernek 

22:15 Mutluluk Zamanı

00:30 Düğün Dernek 

02:30 Mutluluk Zamanı

04:30 Aramızda Kalsın

05:30 Sefirin Kızı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kısmet</p> <p>23:30 Ruhun Duymaz</p> <p>02:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>04:30 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:30 Ruhun Duymaz

02:00 Eşim Benzerim Yok

04:30 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Ya Çok Seversen </p> <p>15:45 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu</p> <p>22:15 Ya Çok Seversen</p> <p>01:30 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu</p> <p>03:00 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Ya Çok Seversen 

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

22:15 Ya Çok Seversen

01:30 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

03:00 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:45 Canım Annem</p> <p>04:45 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:45 Canım Annem

04:45 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Adını Sen Koy</p> <p>09:10 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Mah-ı Muharrem'de Mersiyeler</p> <p>13:00 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>01:45 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>04:05 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

09:10 Kalk Gidelim

12:00 Mah-ı Muharrem'de Mersiyeler

13:00 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

01:45 Kendi Düşen Ağlamaz

04:05 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Şansımı Seveyim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor</p> <p>22:30 Skyfall </p> <p>00:55 Üvey Anne</p> <p>04:30 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Şansımı Seveyim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor

22:30 Skyfall 

00:55 Üvey Anne

04:30 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kapıcılar Kralı</p> <p>22:00 Son Şövalyeler</p> <p>23:45 Son Şövalyeler</p> <p>02:15 Resimdeki Sevgili</p> <p>04:45 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

22:00 Son Şövalyeler

23:45 Son Şövalyeler

02:15 Resimdeki Sevgili

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

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