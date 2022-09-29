TV yayın akışı 29 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 09:42
<p>Bir haftayı daha geride bırakmaya yaklaşırken perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p><strong> İşte, 29 Eylül Perşembe günü TV yayın akışı...</strong></p>

Bir haftayı daha geride bırakmaya yaklaşırken perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 29 Eylül Perşembe günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong>     20:00 Camdaki Kız</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong>       20:00 Mahkum</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI   </strong>   19:00 Duy Beni</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong>             20:00 Masterchef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI   </strong>        20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI   </strong>           20:00 Aldatmak</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>   20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong>           20:00 Karar Perdesi</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Mahkum

STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 Duy Beni

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Aldatmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TRT 2 YAYIN AKIŞI           20:00 Karar Perdesi

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 O Kız</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Camdaki Kız</p> <p>00:15 O Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 O Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 O Kız

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 FOX Ana Haber</p> <p>20:00 Mahkum</p> <p>23:45 İyilik</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 İyilik

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>18.15 Star Haber</p> <p>19:00 Duy Beni</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Yalı Çapkını

18.15 Star Haber

19:00 Duy Beni

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayufa</p> <p>11:00 Masterchef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayufa

11:00 Masterchef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>04:50 Benim Adım Melek (Altyazılı)</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)</p> <p>10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)</p> <p>12:30 Şehirden Uzakta (Altyazılı)</p> <p>13:30 Yeşil Deniz</p> <p>15:35 Kasaba Doktoru (Altyazılı)</p> <p>19:00 Ana Haber (Canlı)</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)</p> <p>23:20 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 Benim Adım Melek (Altyazılı)

08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:30 Şehirden Uzakta (Altyazılı)

13:30 Yeşil Deniz

15:35 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

23:20 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>18:40 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>22:30 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

22:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Yeni Gelin</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18.45 SHOW Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>10:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta</p> <p>11:00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi</p> <p>11:30 Evliya Çelebi</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Edebiyat Söyleşileri</p> <p>13:30 Kısa Film Kuşağı</p> <p>14:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>14:30 Yerli Sinema</p> <p>15:00 Yerli Sinema - Güvercin Hırsızları</p> <p>16:30 İletişim</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Koca Sinan</p> <p>19:00 Sinema +</p> <p>19:45 Yeryüzleri</p> <p>20:00 Karar Perdesi</p> <p>21:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>21:30 Yabancı Sinema: Müze (Museo)</p> <p>23:30 Yönetmen Sineması</p> <p>00:00 Aramızda Müzik Var</p> <p>01:00 Yabancı Sinema: Müze (Museo)</p> <p>03:00 Yönetmen Sineması</p> <p>03:30 Mim</p> <p>04:30 Anadolu Arkeolojisi</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

10:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

11:00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

11:30 Evliya Çelebi

12:00 Hayat Sanat

12:30 Edebiyat Söyleşileri

13:30 Kısa Film Kuşağı

14:00 Bir Resim Bir Hikaye

14:30 Yerli Sinema

15:00 Yerli Sinema - Güvercin Hırsızları

16:30 İletişim

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koca Sinan

19:00 Sinema +

19:45 Yeryüzleri

20:00 Karar Perdesi

21:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

21:30 Yabancı Sinema: Müze (Museo)

23:30 Yönetmen Sineması

00:00 Aramızda Müzik Var

01:00 Yabancı Sinema: Müze (Museo)

03:00 Yönetmen Sineması

03:30 Mim

04:30 Anadolu Arkeolojisi

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