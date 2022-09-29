TV yayın akışı 29 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Bir haftayı daha geride bırakmaya yaklaşırken perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 29 Eylül Perşembe günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Camdaki Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Mahkum
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Duy Beni
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Karar Perdesi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:50 Benim Adım Melek (Altyazılı)
08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:30 Şehirden Uzakta (Altyazılı)
13:30 Yeşil Deniz
15:35 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
23:20 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"
TRT 2 YAYIN AKIŞI
10:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
11:00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
11:30 Evliya Çelebi
12:00 Hayat Sanat
12:30 Edebiyat Söyleşileri
13:30 Kısa Film Kuşağı
14:00 Bir Resim Bir Hikaye
14:30 Yerli Sinema
15:00 Yerli Sinema - Güvercin Hırsızları
16:30 İletişim
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Koca Sinan
19:00 Sinema +
19:45 Yeryüzleri
20:00 Karar Perdesi
21:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
21:30 Yabancı Sinema: Müze (Museo)
23:30 Yönetmen Sineması
00:00 Aramızda Müzik Var
01:00 Yabancı Sinema: Müze (Museo)
03:00 Yönetmen Sineması
03:30 Mim
04:30 Anadolu Arkeolojisi
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