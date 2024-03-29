TV yayın akışı 29 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 29 Mart Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 29 Mart Cuma TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2024 Cuma, 09:34
TV yayın akışı 29 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Mart Cuma günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 29 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Bahar

05:30 Yeni Gelin

TV yayın akışı 29 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:50 ATV Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Yaban Çiçekleri

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

TV yayın akışı 29 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)

02:00 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)

03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:50 Arda'nın Ramazan Mutfağı

TV yayın akışı 29 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:00 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Gaddar

23:45 Orta Sayfa

01:45 Korkma Ben Yanındayım

03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:45 İnadına Aşk

TV yayın akışı 29 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Yan Oda

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

02:30 Aramızda Kalsın

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:45 Söz

TV yayın akışı 29 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

23:15 Cevap Ver Türkiye

00:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Ramazan

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Oynat Bakalım

05:00 Dizi

TV yayın akışı 29 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kara Ağaç Destanı

16:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:10 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine

20:10 Kara Ağaç Destanı

23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

00:50 Kara Ağaç Destanı

02:10 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03:40 Sahur Bereketi

05:20 Kapanış

TV rehberi TV 8 Kanal D Show TV Star TV TRT 1

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