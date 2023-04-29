TV yayın akışı 29 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna yaklaştığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kılıbık
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kocan Kadar Konuş
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Beşinci Kat
14:45 Camdaki Kız
16:30 Kraliçe
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Kuzey Güney
04:15 Müzik Arası
05:20 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dediktif
12:15 Kamera Arkası
12:45 23 Nisan Özel
13:45 Gülcemal
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kılıbık
22:00 Gülcemal
00:45 Kılıbık
02:30 Tetikçinin Oğlu
04:15 Yasak Elma
06:00 Gülcemal
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Gecenin Ucunda
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
20:00 Kocan Kadar Konuş
22:30 Kocan Kadar Konuş
00:30 Çöp Adam
03:15 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
04:00 Bir Şansım Olsa
04:45 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Son Hıçkırık
08:00 Senede Bir Gün
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:30 Aile
04:30 Amerikalı Kız
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:30 Ege'nin Hamsisi
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:00 Tek Yürek 04.17
11:30 3'te 3
13:10 Al Sancak
16:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Al Sancak
04:10 Tek Yürek 04.17
04:35 Hayallerin Peşinde
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'De Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Aldatmak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda
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