TV yayın akışı 3 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 3 Ağustos Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 3 Ağustos Cumartesi TV rehberi...
STAR TV Yayın Akışı
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
10:30 Aramızda Kalsın
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Kiralık Aşk
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 İstanbullu Gelin
02:00 Kiralık Aşk
03:30 Aramızda Kalsın
05:00 Türk Müziği
06:00 Erkenci Kuş
Show TV Yayın Akışı
06:00 Güzel Günler
08:00 İstasyon
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Şabaniye
15:15 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 İyi Aile Çocuğu
23:30 Şabaniye
01:30 Korkusuz Korkak
03:00 İyi Aile Çocuğu
04:15 İstasyon
KANAL D Yayın Akışı
07:00 Yabancı Damat
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
16:15 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
22:45 Password
01:30 Güneşi Beklerken
03:30 5N1K
04:15 Ya Çok Seversen
NOW TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Delibal
22:30 Kirli Sepeti
01:15 Delibal
03:15 Yasak Elma
04:45 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
ATV Yayın Akışı
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:00 Ankara'nın Dikmeni
14:05 Alan
17:00 Şansımı Seveyim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gizli Görev- Yabancı Sinema
02:50 Ateş Kuşları
05:30 Kaçak
TV8 Yayın Akışı
06:00 Dizi
07:00 Tuzak
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Yabancı Sinema / Sara'ya İki Katır
11:45 MasterChef Türkiye
15:00 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:00 Gençlik Rüzgarı
04:45 Yabancı Sinema
TRT 1 Yayın Akışı
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Beni Böyle Sev
08:20 Yedi Numara
09:15 Yeditepe İstanbul
10:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
13:00 Tugay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:05 Seksenler
16:40 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Bumble Bee"
22:15 Yabancı Sinema "Labirent Son İsyan"
01:00 Yabancı Sinema "Bumble Bee"
02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
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