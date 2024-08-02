Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:09

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:09

Gerçeğe Çağrı filminin yönetmen koltuğunda Len Wiseman oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Bomback, James Vanderbilt ve Kurt Wimmer üstleniyor. Peki, Gerçeğe Çağrı filminin konusu ne? Gerçeğe Çağrı filminin oyuncuları kim?

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, düşleri gerçek anılara dönüştüren Recall isimli bir şirketten hizmet alan Douglas Quaid isimli bir adamın merkezinde yaşananları izliyoruz. Quaid, güzel bir karısı olan sıradan bir fabrika işçisidir ve Rekall şirketinin sunduğu bu olanaktan yararlanarak sıkıcı hayatından uzaklaşmak ister. Kendisine bir süper ajanın anıları yüklenen Quaid için işler hiç de yolunda gitmez ve kendisini bir anda av durumunda buluverir. Yönetici Cohaagen tarafından kontrol edilen silahlı güçler tarafından aranmaya başlayan Quaid, bir özgürlük savaşçısıyla birlik olarak yeraltı direnişinin liderini bulup Cohaagen'i durdurmaya çalışır.

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Biel

Bill Nighy

John Cho

Bokeem Woodbine

Bryan Cranston

Currie Graham

Steve Byers

Mishael Morgan

Joe Vercillo

Michael Therriault

Johnny Larocque

Dan Cristofori

Stephen Macdonald

Kaitlyn Wong

Phi Huynh

Morgane Slemp

Gregoire Akcelrod

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gerçeğe Çağrı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.