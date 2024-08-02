Gerçeğe Çağrı filminin konusu ne? Gerçeğe Çağrı filminin oyuncuları kim?
Gerçeğe Çağrı (Total Recall) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gerçeğe Çağrı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gerçeğe Çağrı filminin konusu ne? Gerçeğe Çağrı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gerçeğe Çağrı filminin yönetmen koltuğunda Len Wiseman oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Bomback, James Vanderbilt ve Kurt Wimmer üstleniyor. Peki, Gerçeğe Çağrı filminin konusu ne? Gerçeğe Çağrı filminin oyuncuları kim?
GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde, düşleri gerçek anılara dönüştüren Recall isimli bir şirketten hizmet alan Douglas Quaid isimli bir adamın merkezinde yaşananları izliyoruz. Quaid, güzel bir karısı olan sıradan bir fabrika işçisidir ve Rekall şirketinin sunduğu bu olanaktan yararlanarak sıkıcı hayatından uzaklaşmak ister. Kendisine bir süper ajanın anıları yüklenen Quaid için işler hiç de yolunda gitmez ve kendisini bir anda av durumunda buluverir. Yönetici Cohaagen tarafından kontrol edilen silahlı güçler tarafından aranmaya başlayan Quaid, bir özgürlük savaşçısıyla birlik olarak yeraltı direnişinin liderini bulup Cohaagen'i durdurmaya çalışır.
GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jessica Biel
Bill Nighy
John Cho
Bokeem Woodbine
Bryan Cranston
Currie Graham
Steve Byers
Mishael Morgan
Joe Vercillo
Michael Therriault
Johnny Larocque
Dan Cristofori
Stephen Macdonald
Kaitlyn Wong
Phi Huynh
Morgane Slemp
Gregoire Akcelrod
GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gerçeğe Çağrı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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