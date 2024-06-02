Yalan dizisinin Kerim'i Atakan Hoşgören kimdir? Atakan Hoşgören kaç yaşında, nereli?
Yalan dizisinin oyuncu kadrosunda son yıllarda yıldızı parlayan genç oyuncu Atakan Hoşgören de bulunuyor. Hoşgören yeni projesinde Kerim karakterine hayat veriyor. Peki, Yalan dizisinin Kerim'i Atakan Hoşgören kimdir? Atakan Hoşgören kaç yaşında, nereli?
Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalan’ın oyuncu kadrosunda Atakan Hoşgören de bulunuyor. Peki, Yalan dizisinin Kerim'i Atakan Hoşgören kimdir? Atakan Hoşgören kaç yaşında, nereli?
ATAKAN HOŞGÖREN KİMDİR?
Yalan dizisinin Kerim'i Atakan Hoşgören, 5 Ağustos 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Doğuş Üniversite İngilizce İşletme Bölümünde eğitim gören Hoşgören, oyunculuk hayatına çocuk yaşta başladı. Birçok reklam filminde, tiyatroda oynayan Atakan Hoşgören, “Yıldızlar Şahidim” dizisinde yer aldı. Atakan Hoşgören ayrıca “4N1K-2” filminde Ali Tekelioğlu karakterini canlandırdı.
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