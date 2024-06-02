Yalan dizisinin Kerim'i Atakan Hoşgören kimdir? Atakan Hoşgören kaç yaşında, nereli?

Yalan dizisinin oyuncu kadrosunda son yıllarda yıldızı parlayan genç oyuncu Atakan Hoşgören de bulunuyor. Hoşgören yeni projesinde Kerim karakterine hayat veriyor. Peki, Yalan dizisinin Kerim'i Atakan Hoşgören kimdir? Atakan Hoşgören kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 18:35
Yalan dizisinin Kerim'i Atakan Hoşgören kimdir? Atakan Hoşgören kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalan’ın oyuncu kadrosunda Atakan Hoşgören de bulunuyor. Peki, Yalan dizisinin Kerim'i Atakan Hoşgören kimdir? Atakan Hoşgören kaç yaşında, nereli?

ATAKAN HOŞGÖREN KİMDİR?

Yalan dizisinin Kerim'i Atakan Hoşgören, 5 Ağustos 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Doğuş Üniversite İngilizce İşletme Bölümünde eğitim gören Hoşgören, oyunculuk hayatına çocuk yaşta başladı. Birçok reklam filminde, tiyatroda oynayan Atakan Hoşgören, “Yıldızlar Şahidim” dizisinde yer aldı. Atakan Hoşgören ayrıca “4N1K-2” filminde Ali Tekelioğlu karakterini canlandırdı.


Atakan Hoşgören haberleri kimdir? haberleri

İlgili Haberler

Dylan Sprouse kimdir? Dylan Sprouse olayı nedir?

Dylan Sprouse kimdir? Dylan Sprouse olayı nedir?
Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller kaç yaşında, neden öldü?

Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller kaç yaşında, neden öldü?
Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman kaç yaşında, nereli?

Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler