Hadise oyunculuğa yöneliyor: Dizisi bile hazır...
Özel yaşamlarında da çok yakın arkadaş olan Seda Bakan ile Hadise Açıkgöz beraber 'Esas Oğlan' dizisinde başrolü paylaşacak.
Hadise Açıkgöz artık sadece şarkıcı değil, oyuncu kimliğiyle de seyirci karşısına çıkacak.
Ünlü şarkıcı aynı zamanda çok iyi dost olduğu Seda Bakan’la “Esas Oğlan” adlı dizide başrol oynayacak.
İKİ BEKAR KADININ MECARALARINI KONU EDİNECEK
BKM imzalı dizinin yönetmen koltuğunda son olarak “İnci Taneleri” dizisini çeken Şenol Sönmez oturacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 8 bölümden oluşacak dizide iki bekar kadının maceraları ekrana taşınacak. “Esas Oğlan” dizisinin senaryosunu Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk yazıyor. Şu günlerde senaryodaki son revizeler yapılıyor.
Dizinin kadrosunda yer alacak oyuncular önümüzdeki haftalarda belli olacak.
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