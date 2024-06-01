Hadise oyunculuğa yöneliyor: Dizisi bile hazır...

Özel yaşamlarında da çok yakın arkadaş olan Seda Bakan ile Hadise Açıkgöz beraber 'Esas Oğlan' dizisinde başrolü paylaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 21:16
Hadise oyunculuğa yöneliyor: Dizisi bile hazır...
Abone Ol google-news

Hadise Açıkgöz artık sadece şarkıcı değil, oyuncu kimliğiyle de seyirci karşısına çıkacak.

Ünlü şarkıcı aynı zamanda çok iyi dost olduğu Seda Bakan’la “Esas Oğlan” adlı dizide başrol oynayacak.

İKİ BEKAR KADININ MECARALARINI KONU EDİNECEK

BKM imzalı dizinin yönetmen koltuğunda son olarak “İnci Taneleri” dizisini çeken Şenol Sönmez oturacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 8 bölümden oluşacak dizide iki bekar kadının maceraları ekrana taşınacak. “Esas Oğlan” dizisinin senaryosunu Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk yazıyor. Şu günlerde senaryodaki son revizeler yapılıyor.

Dizinin kadrosunda yer alacak oyuncular önümüzdeki haftalarda belli olacak.



Hadise haberleri seda bakan haberleri dizi haberleri

İlgili Haberler

Hadise de Cannes Film Festivali'nde: Elbisesine beğeni yağdı

Hadise de Cannes Film Festivali'nde: Elbisesine beğeni yağdı
Hadise'ye sürpriz: 21 yıl önceki hali karşısında gözyaşlarını tutamadı

Hadise'ye sürpriz: 21 yıl önceki hali karşısında gözyaşlarını tutamadı
Hadise o soruya yanıt verdi: Lucas Torreira ile aşk mı yaşıyor?

Hadise o soruya yanıt verdi: Lucas Torreira ile aşk mı yaşıyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler