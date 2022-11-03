TV yayın akışı 3 Kasım 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ekim Perşembe günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Camdaki Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Darmaduman
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Toprak ile Fidan
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Balkan Ninnisi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 O Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki kız
00:15 O Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Darmaduman
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Darmaduman
00:30 İyilik
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Duy Beni
00:30 Yerli Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Hayat Bugün
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayufa
09:45 Masterchef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Benim Adım Melek (Altyazılı)
08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Yeşil Deniz
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutaf Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
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