Cihangir Gökdoğan kimdir?

03 Kasım 2022 Perşembe, 11:13

Beşiktaş Futbol A Takımı Medya ve İletişim Sorumlusu Cihangir Gökdoğan, hayatını Gülsüm Terzi'yle birleştirdi.

CİHANGİR GÖKDOĞAN KİMDİR?

Cihangir Gökdoğan, Beşiktaş Futbol A Takımı Medya ve İletişim Sorumlusudur. Daha önce BJK TV Genel Müdürü olarak çalışan Gökdoğan uzun süredir Beşiktaş Jimnastik Kulübü bünyesinde görev alıyor. Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olan Cihangir Gökdoğan, radyo programları ve seslendirdiği şiirler ile de tanınıyor.

CİHANGİR GÖKDOĞAN KİM İLE EVLENDİ?

Beşiktaş Futbol A Takımı Medya ve İletişim Sorumlusu Cihangir Gökdoğan, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikah töreniyle hayatını Gülsüm Terzi'yle birleştirdi. Törende Beşiktaş Yönetimi, futbolculardan Mert Günok, Umut Meraş ve Atiba Hutchinson, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, İstanbulspor'un İletişimden Sorumlu Yöneticisi Bülent Ülgen, ve basın mensupları hazır bulundu. Çiftin nikah şahitliklerini ise Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan Sorumlu Asbaşkan Emre Kocadağ ve takım kaptanlarından Atiba Hutchinson yaptı. Ankara'da bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi nikah ise çiçek gönderdi.

Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı.