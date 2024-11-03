TV yayın akışı 3 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 3 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Kasım günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2024 Pazar, 09:15
TV yayın akışı 3 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

3 Kasım Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Kasım Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Turnike 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Kirli Sepeti 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: ÇGH 2  20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Teşkilat 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 

TV yayın akışı 3 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 Yayın Akışı

06.43 İstiklal Marşı

06.45 Yedi Numara

07.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

10.35 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.55 3'Te 3

01.05 Gönül Dağı

03.40 Alparslan: Büyük Selçuklu

05.45 Kapanış

TV yayın akışı 3 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

16:30 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

23:15 Yalan

02:00 Güllerin Savaşı

04:00 5N1K

04:30 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 3 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kuruluş Osman

15:20 Yalan Dolan / Yerli Sinema

17:00 Hanna / Yabancı Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Ateş Kuşları

TV yayın akışı 3 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Sara'ya İki Katır

12:15 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

05:00 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 3 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kalpazan

02:45 Bahar

05:00 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 3 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Now Tv Yayın Akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merv Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

23:45 Kızıl Goncalar

02:45 Gizli Bahçe

05:00 Kefaret

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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