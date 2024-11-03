TV yayın akışı 3 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Kasım günü tv yayın akışı...
3 Kasım Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Kasım Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Turnike 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kirli Sepeti 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: ÇGH 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
TRT 1 Yayın Akışı
06.43 İstiklal Marşı
06.45 Yedi Numara
07.30 Alparslan: Büyük Selçuklu
10.35 Kod Adı Kırlangıç
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.55 3'Te 3
01.05 Gönül Dağı
03.40 Alparslan: Büyük Selçuklu
05.45 Kapanış
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
16:30 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:15 Yalan
02:00 Güllerin Savaşı
04:00 5N1K
04:30 Poyraz Karayel
ATV Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kuruluş Osman
15:20 Yalan Dolan / Yerli Sinema
17:00 Hanna / Yabancı Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Ateş Kuşları
TV8 Yayın Akışı
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Sara'ya İki Katır
12:15 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
05:00 Gençlik Rüzgarı
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kalpazan
02:45 Bahar
05:00 Kızılcık Şerbeti
Now Tv Yayın Akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merv Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
23:45 Kızıl Goncalar
02:45 Gizli Bahçe
05:00 Kefaret
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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