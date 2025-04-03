TV yayın akışı 3 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 3 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
03 Nisan 2025 Perşembe, 09:23
TV yayın akışı 3 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV yayın akışı 

01:50 Can Borcu

05:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Beşiktaş - Göztepe

22:40 Başka Bir Gün

TV yayın akışı 3 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D yayın akışı 

01:15 Arka Sokaklar

03:30 Yargı

05:00 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

22:45 Piyasa

TV yayın akışı 3 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV (FOX TV) yayın akışı

02:00 Şahane Hayatım

03:30 Son Yaz

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet..

TV yayın akışı 3 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV yayın akışı 

02:15 Deha

04:45 Bahar

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üçkağıtçı

21:45 Sosyete Şaban

23:30 Siyah Kalp

TV yayın akışı 3 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV yayın akışı 

00:50 Yalı Çapkını

03:00 Tarkan

04:30 Sefirin Kızı

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

TV yayın akışı 3 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 yayın akışı 

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

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