TV yayın akışı 3 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 3 Temmuz Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 3 Temmuz Çarşamba TV rehberi...
Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tenet (Yabancı Sinema)
23:00 Los Angelas'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
00:45 Ateş Kuşları
03:30 Destan
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:30 Çok Akustik
02:00 Güneşin Kızları
04:00 Tatlı İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
01:45 Arıza
04:00 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Uğurlugiller
06:50 Kasaba Doktoru
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Deliler Fatih'in Fermanı (Yerli Sinema)
22:50 Sevginin Gücü (Yabancı Sinema)
02:00 Gönül Dağı
04:40 Lingo Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yanlış Anlama 2 (Yerli Sinema)
22:15 Müslüm (Yerli Sinema)
01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:30 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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