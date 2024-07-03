TV yayın akışı 3 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 3 Temmuz Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 3 Temmuz Çarşamba TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2024 Çarşamba, 10:01
TV yayın akışı 3 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor.

TV yayın akışı 3 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tenet (Yabancı Sinema)

23:00 Los Angelas'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)

00:45 Ateş Kuşları

03:30 Destan

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 3 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:30 Çok Akustik

02:00 Güneşin Kızları

04:00 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 3 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

01:45 Arıza

04:00 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

TV yayın akışı 3 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

02:30 Cevap Ver Türkiye

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TV yayın akışı 3 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Uğurlugiller

06:50 Kasaba Doktoru

12:30 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Deliler Fatih'in Fermanı (Yerli Sinema)

22:50 Sevginin Gücü (Yabancı Sinema)

02:00 Gönül Dağı

04:40 Lingo Türkiye

TV yayın akışı 3 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yanlış Anlama 2 (Yerli Sinema)

22:15 Müslüm (Yerli Sinema)

01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:30 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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