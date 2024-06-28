David Tennant ve Aidan Turner yeni Disney+ dizisinde başrolde...

Jilly Cooper'ın Rivals romanından uyarlanan dizi Rivals'in kadrosunda David Tennant ve Aidan Turner gibi isimler yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 21:56
David Tennant ve Aidan Turner yeni Disney+ dizisinde başrolde...
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Disney+, Jilly Cooper'ın ünlü romanı "Rivals"ın sekiz bölümlük uyarlamasına ait ilk görüntüleri yayımladı ve diziye olan ilgiyi artırdı. ABD'de Hulu üzerinden yayımlanacak olan dizi, izleyicileri 1980'lerin İngiltere'sinin sosyal elitlerinin aşırılıkları ve entrikalarla dolu dünyasına götürecek.

"Rivals", Cooper'ın çok satan Rutshire Günlükleri serisinin bir parçası olarak, bağımsız televizyon dünyasının acımasız rekabetini konu alıyor. Hikaye, eski olimpiyatçı, milletvekili Rupert Campbell-Black (Alex Hassell) ile Corinium Televizyonu'nun yöneticisi olan komşusu Tony Baddingham (David Tennant) arasındaki uzun süredir devam eden çekişmeyi merkezine alıyor.

Dizi, 1986 yılında bağımsız televizyonun zorlu dünyasında geçiyor ve eski olimpiyatçı Rupert Campbell-Black ile Corinium Televizyonu'nun yöneticisi Tony Baddingham'ın çekişmeli ilişkisini ele alıyor. Poldark'ın yıldızı Aidan Turner, BBC'den Corinium'a transfer olan entelektüel TV sunucusu Declan O'Hara rolünde karşımıza çıkıyor. Danny Dyer, kendini yetiştirmiş bir elektrik milyoneri olan Freddie Jones'u canlandırıyor.


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