TV yayın akışı 3 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2023 Pazartesi, 13:41
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Temmuz Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Aşk Yolunda</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Deliha 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Temmuz Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Aşk Yolunda

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Deliha 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Aşk Yolunda</p> <p>22:15 Kısmet</p> <p>    </p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Aşk Yolunda

22:15 Kısmet

    

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI </h3> <p>06:45 Yabancı Damat</p> <p>07:45 Afili Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:30 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Veda Mektubu</p> <p>22:15 Sonsuza Dek Nedime</p> <p>00:15 Çember: Gün Doğmadan</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:45 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

22:15 Sonsuza Dek Nedime

00:15 Çember: Gün Doğmadan

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>06:00 Aşk Laftan Anlamaz</p> <p>08:00 Senede Bir Gün</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>13:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>16:15 Yeni Dizi Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Maviye Sürgün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Senede Bir Gün

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

16:15 Yeni Dizi Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Deliha 2</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Deliha 2

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI </h3> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI </h3> <p>06:25 Adını Sen Koy</p> <p>09:10 Benim Güzel Ailem</p> <p>12:15 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Tozkoparan İskender Gölge</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:25 Adını Sen Koy

09:10 Benim Güzel Ailem

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tozkoparan İskender Gölge

<h3>ATV YAYIN AKIŞI </h3> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Yerli Sinema Oflu Hoca’nın Şifresi</p> <p>16:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Üvey Anne</p> <p>22:20 Anne</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yerli Sinema Oflu Hoca’nın Şifresi

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

22:20 Anne

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