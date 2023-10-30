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TV yayın akışı 30 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2023 Pazartesi, 09:41
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>30 Ekim Pazartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yaşamak Güzel Şey</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Bambaşka Biri</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Safir</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ekim Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yaşamak Güzel Şey

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Bambaşka Biri

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Safir

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12.00 Bambaşka Biri</p> <p>13:30 En Hamarat Benim</p> <p>16:15 Bu Tabak Kimin?</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Bambaşka Biri</p> <p>00:00 Yabani</p> <p>02:30 Kirli Sepeti</p> <p>04:45 Bu Tabak Kimin?</p> <p>06:00 Yaz Şarkısı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Bambaşka Biri

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Bu Tabak Kimin?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

00:00 Yabani

02:30 Kirli Sepeti

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Yaz Şarkısı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:30 Arka Sokaklar</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yaşamak Güzel Şey</p> <p>22:15 Yaşamak Güzel Şey</p> <p>00:30 Yargı</p> <p>02:45 Aşk ve Umut</p> <p>04:00 Poyraz Karayel</p> <p>05:15 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Yaşamak Güzel Şey

00:30 Yargı

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

05:15 Güneşi Beklerken

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım </p> <p>16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 %100 Futbol</p> <p>01:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım </p> <p>03:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım 

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım 

03:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Mavi Boncuk</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Aile</p> <p>23:15 13 Dakika</p> <p>01:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:45 Bir Yuvam Olsun</p> <p>05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Mavi Boncuk

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

23:15 13 Dakika

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:45 Bir Yuvam Olsun

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Benim Tatlı Yalanım</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak</p> <p>16:30 Söz</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Ömer - Özel Bölüm</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>00:15 Yalı Çapkını</p> <p>03:00 Güzel Köylü</p> <p>05:00 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer - Özel Bölüm

20:00 Ömer

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:55 İncir Ağacı </p> <p>07:10 Elimi Bırakma</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:00 Diriliş Ertuğrul</p> <p>18:00 Lingo</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>02:40 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:50 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 İncir Ağacı 

07:10 Elimi Bırakma

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:00 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:40 Diriliş Ertuğrul

04:50 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Safir</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p> <p>05:35 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Aldatmak

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Bir Küçük Gün Işığı

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