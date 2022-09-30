TV yayın akışı 30 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftanın son iş günü cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 30 Eylül Cuma günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 İyilik
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 İletişim Arkeolojisi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayat Gülümse
12:30 Şehirden UZakta
13:15 Yeşil Deniz
15:55 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
23:40 3’Te 3
01:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:30 Şehirden Uzakta
04:20 Yeşil Deniz
TRT 2 YAYIN AKIŞI
09:00 Aramızda Müzik Var
10:00 Karar Perdesi
10:50 Hz. Mevlana'dan Beyitler
11:00 Mecaz
11:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
12:00 Hayat Sanat
12:30 Kelimeler ve Şeyler
13:30 Sinema +
14:15 Kısa Bir Ara
14:30 Yönetmen Sineması
15:00 Yabancı Sinema: Müze (Museo)
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Musikişinas
19:00 Karalama Defteri
19:30 Muasır
20:00 İletişim Arkeolojisi
20:30 Evliya Çelebi
21:00 Hz. Mevlana'dan Beyitler
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Gizli Sayılar (Hidden Figures)
23:45 Film Arkası
00:15 İhmal Edilebilir Nasihatler
01:15 Film Önü
01:30 Yabancı Sinema: Gizli Sayılar (Hidden Figures)
03:45 Film Arkası
04:15 Sade Saz
04:30 İhmal Edilebilir Nasihatler
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