TV yayın akışı 30 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 11:00
<p>Haftanın son iş günü cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, <strong>30 Eylül Cuma günü TV yayın akışı...</strong></p>

Haftanın son iş günü cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 30 Eylül Cuma günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI     </strong>20:00 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI       </strong>20:00 İyilik</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI     </strong>20:00 Yalı Çapkını</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI             </strong>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI         </strong>20:00 Kasaba Doktoru</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI            </strong>20:00 Aldatmak</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>  20:00 Güldür Güldür Show</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI         </strong>20:00 İletişim Arkeolojisi</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Kasaba Doktoru

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Aldatmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Güldür Güldür Show

TRT 2 YAYIN AKIŞI         20:00 İletişim Arkeolojisi

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Camdaki Kız</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)</p> <p>22:30 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)</p> <p>01:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>04:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>06:00 Aşk ve Umut</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

22:30 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

01:15 Üç Kız Kardeş

04:00 Gelinim Mutfakta

06:00 Aşk ve Umut

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 İyilik</p> <p>23:30 Orta Sayfa</p> <p>01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>04:15 Masumiyet</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:15 Masumiyet

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yalı Çapkını</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalı Çapkını

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:05 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Alişan İle Hayat Gülümse</p> <p>12:30 Şehirden UZakta</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:55 Kasaba Doktoru</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:50 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>23:40 3’Te 3</p> <p>01:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>03:30 Şehirden Uzakta</p> <p>04:20 Yeşil Deniz</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayat Gülümse

12:30 Şehirden UZakta

13:15 Yeşil Deniz

15:55 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

23:40 3’Te 3

01:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:30 Şehirden Uzakta

04:20 Yeşil Deniz

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>23:45 Küçük Bir Gün Işığı</p> <p>02:45 Mutfak Bahane</p> <p>04:45 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

23:45 Küçük Bir Gün Işığı

02:45 Mutfak Bahane

04:45 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:20 NR1 Video Müzik Ödülleri</p> <p>02:30 Baba</p> <p>05:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:20 NR1 Video Müzik Ödülleri

02:30 Baba

05:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:00 Aramızda Müzik Var</p> <p>10:00 Karar Perdesi</p> <p>10:50 Hz. Mevlana'dan Beyitler</p> <p>11:00 Mecaz</p> <p>11:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Kelimeler ve Şeyler</p> <p>13:30 Sinema +</p> <p>14:15 Kısa Bir Ara</p> <p>14:30 Yönetmen Sineması</p> <p>15:00 Yabancı Sinema: Müze (Museo)</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Musikişinas</p> <p>19:00 Karalama Defteri</p> <p>19:30 Muasır</p> <p>20:00 İletişim Arkeolojisi</p> <p>20:30 Evliya Çelebi</p> <p>21:00 Hz. Mevlana'dan Beyitler</p> <p>21:15 Film Önü</p> <p>21:30 Yabancı Sinema: Gizli Sayılar (Hidden Figures)</p> <p>23:45 Film Arkası</p> <p>00:15 İhmal Edilebilir Nasihatler</p> <p>01:15 Film Önü</p> <p>01:30 Yabancı Sinema: Gizli Sayılar (Hidden Figures)</p> <p>03:45 Film Arkası</p> <p>04:15 Sade Saz</p> <p>04:30 İhmal Edilebilir Nasihatler</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:00 Aramızda Müzik Var

10:00 Karar Perdesi

10:50 Hz. Mevlana'dan Beyitler

11:00 Mecaz

11:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

12:00 Hayat Sanat

12:30 Kelimeler ve Şeyler

13:30 Sinema +

14:15 Kısa Bir Ara

14:30 Yönetmen Sineması

15:00 Yabancı Sinema: Müze (Museo)

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Musikişinas

19:00 Karalama Defteri

19:30 Muasır

20:00 İletişim Arkeolojisi

20:30 Evliya Çelebi

21:00 Hz. Mevlana'dan Beyitler

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Gizli Sayılar (Hidden Figures)

23:45 Film Arkası

00:15 İhmal Edilebilir Nasihatler

01:15 Film Önü

01:30 Yabancı Sinema: Gizli Sayılar (Hidden Figures)

03:45 Film Arkası

04:15 Sade Saz

04:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

30 Eylül yayın akışı ATV bu akşam tv'de ne var? FOX TV Star TV Show TV hangi film/dizi var?

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