TV yayın akışı 31 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2023 Salı, 09:25
TV yayın akışı 31 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ekim Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yabani

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Vizyontele

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

TV yayın akışı 31 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 İncir Ağacı 

07:05 Elimi Bırakma

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:10 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

23:35 Teşkilat

02:50 Diriliş Ertuğrul

04:50 Lingo

TV yayın akışı 31 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Hudutsuz Sevda

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:15 Hudutsuz Sevda

02:45 Bambaşka Biri

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

TV yayın akışı 31 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Vizyontele

22:30 Vizyontele

00:30 Yerli Dizi

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

TV yayın akışı 31 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak

TV yayın akışı 31 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

03:45 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 31 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yargı

02:45 Aşk ve Umut

04:45 Güneşi Beklerken

TV yayın akışı 31 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı ile İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Aile

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

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