"Üç Kızın Hikayesi", İtalya'da en iyi film projesi ödülünü kazandı.

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:55

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:57

Yönetmenliğini Nursen Çetin Köreken'in üstlendiği "Üç Kızın Hikayesi", İtalya'da düzenlenen uluslararası yapım desteği yarışması MIA Ortak Yapım Marketi'nde "Yılın En İyi Film Projesi" ödülüne değer görüldü.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre Köreken'in eseri, Roma'da gerçekleştirilen yarışmaya başvuru yapan 500 proje arasında seçilen 12 yapım arasında yer aldı.

Köreken'in üç yıldır üzerinde çalıştığı halterci çocuklar belgesel çalışmasında karşılaştığı gerçek hikayelerden yola çıkarak senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yapacağı film, bu yıl ilk defa verilen "MIA Ortak Yapım Marketi Yılın En İyi Film Projesi" ödülünün de sahibi oldu.

HALTERCİ KIZLARIN YAŞAMI İLHAM VERDİ

Köreken ödül töreninde yaptığı açıklamada, tüm market ekibine, seçici kurula ve jüri üyelerine teşekkür ederek, "Hey kızlar, asla pes etmeyin. Dünyayı umut, sevgi ve dostlukla yeniden inşa edin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den seçilen tek proje olan filmin çekimlerinin 2025'te yapılması planlanıyor.

İtalya Kültür Bakanlığı ile İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Creative MEDIA desteğiyle kurulan MIA Ortak Yapım Marketi, her yıl birçok film arasından seçtiği ve gelecek vadeden film projelerine yapım desteği veriyor.

Halterci üç genç kızın içinde bulundukları toplumsal koşulları halter sporuyla aşmaya ve kendi kimliklerini var etmeye çalışmalarını anlatacak olan film, gerçek hikayelerden ilhamla yazıldı.