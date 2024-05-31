TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2024 Cuma, 10:27
TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Mayıs Cuma günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Gaddar

00:00 Orta Sayfa

01:45 Kader Bağları

04:00 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zamanki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yalan

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Taş Kağıt Makas

TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 İstanbullu Gelin

TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:40 Uğurlugiller

07:25 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Gönül Dağı

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Karaağaç Destanı

TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema İkizler Projesi

22:25 Yabancı Sinema Terminatör 5: Yeniden Doğuş

00:50 Yerli Sinema 4N1K

02:40 Destan

05:10 Kalp Yarası

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