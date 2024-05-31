TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Mayıs Cuma günü tv yayın akışı...
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
00:00 Orta Sayfa
01:45 Kader Bağları
04:00 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zamanki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yalan
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Taş Kağıt Makas
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 İstanbullu Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Uğurlugiller
07:25 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Karaağaç Destanı
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema İkizler Projesi
22:25 Yabancı Sinema Terminatör 5: Yeniden Doğuş
00:50 Yerli Sinema 4N1K
02:40 Destan
05:10 Kalp Yarası
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